Кремль уже «намалював» перші результати псевдовиборів на окупованих територіях

Так звані вибори на загарбаних частинах є нелегітимними, їх не визнають Україна та міжнародна спільнота. Голосування проводилося переважно під примусом, його результати є фальсифікованими

За словами окупантів та колаборантів, найбільше голосів набрала партія Путіна

У ході псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях партія «Єдина Росія» нібито отримує більшість, заявив голова центрального виконавчого комітету Олександр Сідякін. Про це повідомляє російське видання «Інтерфакс».

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«Ми отримуємо впевнену підтримку, за попередніми даними скрізь набираємо більшість, понад 2,7 млн у всіх чотирьох регіонах віддали голоси за «Єдину Росію», – сказав Сідякін у неділю на селекторній нараді з регіональними відділеннями партії за підсумками єдиного дня голосування.

Він додав, що явка буцімто скрізь хороша, а найкраща вона у так званій ДНР. «Попередні дані такі, що 74,4% зараз є у «ЛНР», майже 75% у Херсонській області, за 80% у Запорізькій області», – сказав голова центрального виконавчого комітету.

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Своєю чергою, глава псевдореспубліки ДНР Денис Пушилін повідомив, що явка в регіоні склала практично 80%. «І понад 78% за Єдину Росію», – уточнив він.

Зауважимо, що залишається незрозумілим те, від якої саме кількості населення окупанти рахують голоси, адже списку виборців як такого не існує.

Як повідомляє Reuters, «результати» псевдовиборів свідчать про значну підтримку політичних сил, які виступають на боці російського диктатора Володимира Путіна. Однак навряд чи їх можна сприймати серйозно на тлі масштабної фальсифікації результатів голосування.

Зазначається, що по всій країні пропутінська партія «Єдина Росія» виграла всі губернаторські вибори, у яких брала участь. Серед переобраних регіональних керівників – мер Москви Сергій Собянін, близький союзник Путіна. При практично повній відсутності опозиції перші результати показали, що Собянін набрав понад 75% голосів у російській столиці, яка вважається однією з найбільш опозиційно налаштованих частин країни.

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При цьому наголошується, що прокремлівські кандидати ніби як здобули перемогу і на тимчасово окупованих українських територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. За словами російських чиновників, «Єдина Росія» отримала значну більшість у регіонах, набравши не менше 70% голосів у кожному.

«Однак при голосуванні в регіонах виборча конкуренція була обмежена, оскільки влада не допускала до участі у виборах сильних кандидатів», – пише Reuters.

Також групи із захисту прав виборців в Росії повідомляють про численні випадки фальсифікації результатів голосування. Правозахисники повідомляють про затримання кандидатів від опозиції, вандалізм щодо їхніх автомобілів, а також про те, що в одному випадку спостерігачам за виборами вручали військові документи.

Нагадаємо, що в Росії пройшли вибори. У 21 регіоні обирали губернаторів, у 20 суб'єктах – регіональні законодавчі збори, у 17 регіонах – муніципальних депутатів. 10 вересня було єдиним днем голосування на місцевих виборах різних рівнів.

Як відомо, так звані вибори на окупованих територіях є нелегітимними, їх не визнають Україна та міжнародна спільнота. Голосування проводилося переважно під примусом, його результати є фальсифікованими.

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Часто окупаційна влада використовувала ці псевдовибори для насадження паспортів РФ мешканцям захоплених територій. Водночас перелік осіб, які балотувалися на виборах та брали участь у виборчому процесі, допоміг українським слідчим у фіксації бази колаборантів та державних зрадників.

До слова, російський диктатор Путін, не виходячи із Кремля, проголосував на регіональних виборах. Онлайн-голосування цього року можливе в кількох російських регіонах, зокрема й у столиці країни-агресорки – Москві.

Критики онлайн-голосування у Росії стверджують, що його недостатня прозорість відкриває двері для масових маніпуляцій на виборах. Саме з цією метою господар Кремля, який готується до наступних виборів президента 2024 року, готує росіян до такого способу волевиявлення.

Крім того, РФ оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Слід зазначити, що в окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя наважилися йти на вибори усього чотири російські партії («Єдина Росія», «Справедлива Росія – Патріоти – За правду», КПРФ і ЛДПР), притому, що у самій Росії учасників виборів значно більше. Як повідомляв повністю залежний від Кремля «Всеросійський центр вивчення громадської думки» (ВЦИОМ), абсолютним лідером за опитуваннями напередодні виборів була «Єдина Росія», яку на окупованому Запоріжжі підтримують нібито майже 90%, а на Херсонщині їй малюють 80%.

Зазначимо, зрадники Сальдо та Балицький очолили списки кандидатів від «Єдиної Росії». В обох регіонах балотується лідер ЛДПР Леонід Слуцький. Від Комуністичної партії половина кандидатів безробітні. У середньому кожен п’ятий кандидат проживає у Росії.