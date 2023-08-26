«Це наш новий виріб». Данілов розповів, чим знищили «С-400» у Криму

Секретар РНБО: «Ракета була новою, ракета була абсолютно сучасною»

Сили оборони знищили російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 «Тріумф» у Криму новою сучасною українською ракетою. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в етері «Українського Радіо».

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«Ракета була новою, ракета була абсолютно сучасною... Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно», – сказав секретар РНБО. Додаткових деталей він не повідомив, але зазначив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу у рамках програми, започаткованої у 2020 році.

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С-400 «Тріумф» – російська зенітна-ракетна система великого і середнього радіуса дії, зенітний ракетний комплекс (ЗРК) нового покоління. Створена для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу – літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

Нагадаємо, головне управління розвідки підтвердило, що 23 серпня в Криму знищили російський зенітно-ракетний комплекс С-400 «Тріумф». Це відбулося поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут. Вибух також знищив встановлені на установці ракети та особовий склад.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ за добу пошкодили три потужні ворожі установки «С-300». Російські зенітно-ракетні комплекси більше не можуть бути застосовані ані як засіб захисту на Херсонщині, ані як засіб атаки.