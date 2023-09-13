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В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, почалася пожежа

Діана Гасюк
glavcom.ua
В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, почалася пожежа
фото: Telegram

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

У ніч проти 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Про це повідомляє «Кримський вітер».

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Пізніше очевидці повідомили про пожежу в районі Південної бухти. На відео та фото, що ширяться соцмережами, видно стовп диму та вогонь.

Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО відпрацювало по нібито українським ракетам. В районі Клин-балки пожежа «не на цивільному об'єкті», їй присвоїли 4 клас.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи

Окупанти підняли в небо авіацію. Офіційної інформації поки немає. Причини вибуху теж невідомі.

До слова, у тимчасово окупованому Криму дефіцит пального через перебої з постачанням. Ціни на паливо зросли. У зв’язку з цим окупаційний уряд Севастополя провів екстрене засідання 11 вересня.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в понеділок у місто доставили 30 тисяч літрів дизельного пального, яке мало прийти ще в суботу.

Теги: вибух Севастополь відео пожежа

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