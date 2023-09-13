В окупованому Севастополі прогриміли вибухи, почалася пожежа

Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

У ніч проти 13 вересня, в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Про це повідомляє «Кримський вітер».

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Місцеві мешканці повідомили про щонайменше сім вибухів, від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Пізніше очевидці повідомили про пожежу в районі Південної бухти. На відео та фото, що ширяться соцмережами, видно стовп диму та вогонь.

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Так званий «губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що ППО відпрацювало по нібито українським ракетам. В районі Клин-балки пожежа «не на цивільному об'єкті», їй присвоїли 4 клас.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому Севастополі чутно вибухи.

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Окупанти підняли в небо авіацію. Офіційної інформації поки немає. Причини вибуху теж невідомі.

До слова, у тимчасово окупованому Криму дефіцит пального через перебої з постачанням. Ціни на паливо зросли. У зв’язку з цим окупаційний уряд Севастополя провів екстрене засідання 11 вересня.

«Губернатор» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив, що в понеділок у місто доставили 30 тисяч літрів дизельного пального, яке мало прийти ще в суботу.