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Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків
«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році
фото: телеграм-канал Кримській вітер

На світлині над кораблем видніється дим

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя.  Фото опублікував Telegram-канал «Кримський вітер». 

Osinit-розслідувач з нікнеймом Special Kherson Cat зробив порівняльний аналіз за фото. Фото великого десантного корабля проєкту 775 «Мінськ» зроблено вранці 13 вересня.

Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків фото 1

На світлині над кораблем видно дим, що залишився після гасіння пожежі у сухому доку Севастопольського морського заводу.

Довжина ВДК – 112 м, водотоннажність ~3450-4000 тонн. «Мінськ» побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році.

Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків фото 2

При цьому військове відомство держави-терориста Росії заявило, що «всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу».

Нагадаємо, у розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

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Теги: Крим Севастополь обстріл корабель вітер

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