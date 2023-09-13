Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків

«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році

На світлині над кораблем видніється дим

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. Фото опублікував Telegram-канал «Кримський вітер».

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Osinit-розслідувач з нікнеймом Special Kherson Cat зробив порівняльний аналіз за фото. Фото великого десантного корабля проєкту 775 «Мінськ» зроблено вранці 13 вересня.

На світлині над кораблем видно дим, що залишився після гасіння пожежі у сухому доку Севастопольського морського заводу.

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Довжина ВДК – 112 м, водотоннажність ~3450-4000 тонн. «Мінськ» побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році.

При цьому військове відомство держави-терориста Росії заявило, що «всі пошкоджені кораблі будуть відновлені та продовжать службу».

Нагадаємо, у розвідці підтвердили, що у тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.