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Знищення корабля і підводного човна РФ у Криму: ЗСУ розкрили деталі операції

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Знищення корабля і підводного човна РФ у Криму: ЗСУ розкрили деталі операції
Українські воїни ударили по великому десантному кораблю «Мінськ»
фото з відкритих джерел

Кораблі знищено за участі бійців Сил спецоперацій

Знищення в окупованому Севастополі російського десантного корабля та підводного човна РФ стало можливим завдяки Силам спецоперацій ЗСУ. Командування ССО розповіло, як проводилася ця операція.

ССО отримали інформацію із декількох джерел про ймовірне розташування великого десантного корабля «Мінськ» і дизель-електричного підводного човна «Ростов-на-Дону» на одному з судноремонтних підприємств в Севастополі.

З метою ідентифікації цілей, наведення та коригування вогню, а також розвідки на оперативній глибині противника було залучено операторів ССО.

На човнах група підійшла до безпечного місця і здійснила пересування до берега завдяки підводним засобам доставки.

Провівши успішну інфільтрацію, воїни приступили до виконання основної частини операції. За допомогою спеціальних технічних засобів розвідки, виконано ідентифікацію та наведення на ціль.

Під час безпосереднього ураження група здійснювала коригування вогню і підтвердження знищення цілей. Після цього бійці ССО провели успішну ексфільтрацію.

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа. Згодом стало відомо, що внаслідок атаки уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. 

У мережі з’явилися фото наслідків нічного ракетного удару Повітряних сил ЗСУ по військовій інфраструктурі та кораблях Чорноморського флоту Росії у Корабельній бухті тимчасово окупованого Севастополя. 

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Теги: Крим росія окупанти ЗСУ війна Севастополь корабель

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