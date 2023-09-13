Атака на Севастополь: розвідка підтвердила пошкодження двох кораблів РФ (фото)

Уночі було завдано удару по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі

Розвідка підтвердила ураження великого десантного корабля і підводного човна

У тимчасово окупованому Севастополі внаслідок атаки в ніч проти 13 вересня уражено великий російський десантний корабель. Також пошкоджено підводний човен РФ. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони у коментарі «РБК-Україна».

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«Є пошкодження судноремонтного заводу ім. С. Орджонікідзе в місті Севастополі, зокрема обладнання. Якщо говорити про плавзасоби, то ми можемо зараз підтвердити ураження великого десантного корабля і підводного човна», – розповіли в розвідці.

Раніше повідомлялося, що унаслідок ударів і вибухів із пожежею на території морського заводу у тимчасово окупованому Севастополі в ніч проти 13 вересня було пошкоджено щонайменше два кораблі російських загарбників.

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Як пишуть росЗМІ, внаслідок атаки по Севастополю серйозно пошкоджено великий десантний корабель «Мінськ» та підводний човен «Ростов-на Дону».

У відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було завдано «удару десятьма крилатими ракетами» по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе у Севастополі, а також «трьома безекіпажними катерами по групі кораблів Чорноморського флоту на переході морем».

Нагадаємо, у ніч проти 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, після яких на місці здійнялась пожежа.