Ексочільник СБУ отримав підозру (фото)

На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на поплічника окупантів у тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду.

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На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили керівником створеної Росією «государственной службы безопасности в Херсонской области». На цій «посаді» він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

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Для цього організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.

У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників «підзвітний» кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона «посадовець» дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян.

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Там з них «вибивали» зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію». Таким чином керівник місцевої «філії» ФСБ та його спільники «заробляли» на масових репресіях, а також робили «показники» перед російськими «кураторами».

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За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала поплічника агресора на тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником виявився колишній начальник Управління МВС у Херсонській області, який у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майор міліції.