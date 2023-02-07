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Ексочільник СБУ отримав підозру (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ексочільник СБУ отримав підозру (фото)
На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу
фото: пресслужба СБУ

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на поплічника окупантів у тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником є колишній очільник СБУ Олександр Якименко, який з 2014 року переховувався в РФ за державну зраду.

На початку повномасштабного вторгнення Якименко підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили керівником створеної Росією «государственной службы безопасности в Херсонской области». На цій «посаді» він виконує завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні.

Для цього організовує масові репресії проти місцевих жителів. Людей незаконно переслідують, викрадають і піддають жорстоким тортурам.

У своїй злочинній діяльності поплічник загарбників «підзвітний» кадровим співробітникам ФСБ, які координують репресивні органи РФ в окупованих районах.

Під час окупації Херсона «посадовець» дав вказівку на захоплення одного з офісів у центрі міста. У підвальному приміщенні цієї будівлі рашисти облаштували катівню, до якої звозили незаконно затриманих громадян.

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Там з них «вибивали» зізнання у сприянні Силам оборони України, а після цього пропонували за гроші отримати «амністію». Таким чином керівник місцевої «філії» ФСБ та його спільники «заробляли» на масових репресіях, а також робили «показники» перед російськими «кураторами».

За даними слідства, до лав окупаційного органу його очільник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які брали безпосередню участь у катуваннях мирних жителів.

Після звільнення Херсона «посадовець» разом зі своїми поплічниками втік на лівий берег Дніпра і наразі там переховується від правосуддя.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили колишньому генералу та вісьмом його спільникам про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  •  ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  •  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  •  ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);
  •  ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі тривають комплексні дії для притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття і документування злочинів проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше повідомлялося, що СБУ ідентифікувала  поплічника агресора на тимчасово захопленій частині півдня України. Зловмисником виявився колишній начальник Управління МВС у Херсонській області, який у 2014 році звільнився з лав правоохоронних органів у званні генерал-майор міліції.

Теги: війна суд державна зрада СБУ

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