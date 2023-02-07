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СБУ викликає Оксану Марченко на допит

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
СБУ викликає Оксану Марченко на допит
Марченко викликається для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваної
фото з відкритих джерел

На сайті Офісу генпрокурора опубліковано повістки про виклик Марченко на 15 та 16 лютого

Дружину підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксану Марченко викликають на допит в Управління СБУ в Івано-Франківській області. Відповідні повістки оприлюднено на сайті Офісу генпрокурора.

Зазначається, що Марченко викликається для проведення слідчих та процесуальних дій у статусі підозрюваної у кримінальному провадженні на допит на 9 ранку 14 лютого до слідчого слідчого у особливо важливих справах Управління Служби безпеки України у Івано-Франківській області Юрія Бобуляка за адресою: Івано-Франківськ, вул. Сахарова, буд. 15.

Крім того, є аналогічні повістки про виклик на 15 та 16 лютого.

СБУ викликає Оксану Марченко на допит фото 1

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. До організації оборудки причетна Оксана Марченко.

До слова, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.

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Теги: Віктор Медведчук СБУ допит фінансування

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