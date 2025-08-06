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Експрокурор САП заявив про масові «зливи» матеріалів справ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Експрокурор САП заявив про масові «зливи» матеріалів справ
Експрокурор САП Станіслав Броневицький

Колишні прокурори САП звинуватили її керівництво: «зливають» справи та працевлаштовують своїх через ручні конкурси

Керівництво САП, як і НАБУ, «зливає» фігурантам кримінальних справ інформацію про хід розслідування та майбутні обшуки, а в самій прокуратурі розповсюджена практика звільнення неугідних, кумівство, вирішення політичних питань на мільйони та незаконне закриття справ. Про це в інтерв’ю Hromadske повідомив експрокурор САП Станіслав Броневицький.

Так, однією із найбільш кричущих справ, на думку Броневицького, є історія незаконного захоплення Одеського аеропорту та втрати державою мільярдів гривень. У результаті через керівників САП, фігурантів звільнили від покарання, хоча йшлося про заволодіння майном на 2,5 млрд грн.

«Після угоди зі слідством контроль за Одеським аеропортом залишився за фігурантами кримінального провадження. До речі, щоб створити проблеми детективу у цій справі, пропонували $3 млн. І ще $3 млн пропонувалась за такі самі дії щодо мене, прокурора», – сказав експрокурор САП, додавши, що керівник САП Клименко знав про це. У підсумку прокурора, як і детектива НАБУ було звільнено.

Також Броневицький заявив, що окрім «договорняків» з фігурантами кримінальних справ, в керівництві САП, як і в НАБУ, розповсюджена практика «зливу» інформації підозрюваним.

«2022 рік. Війна. Програма постачання харчів на прифронтові території. Їх мали роздати людям (але не роздали – ред). Ми вели цю справу.  Керівництво ледь не щодня питає: «Ну що там, коли ви плануєте обшуки?». Приїжджають детективи на обшук, телефонують мені й кажуть: ми щойно вилучили телефони з листуванням: «В нас можуть бути гості»«, – каже Броневицький.

За його словами, керівництво САП, як і НАБУ, «зливало» матеріали справ.

«Відбувається нарада в керівника САП. Ми говоримо, що готові повідомляти про підозру та накладати арешт на майно. Через декілька дннів двоє підозрюваних, одномоментно після наради з керівництвом, але перед підозрами вже перереєстрували своє майно на інших», – сказав експрокурор.

На думку Броневицького, це не перший випадок ігнорування керівництвом САП прокурорів, які не є людьми Клименка.  Більше того, експрацівник натякнув що конкурси в САП фальсифікуються.

«Набір прокурорів викликає великий знак питання. Коли прийшов Клименко, чотири наближені до нього людини серед детективів НАБУ перейшли на посади прокурорів САП. За результатами конкурсу. Але за дивним збігом обставин, троє із цих чотирьох – це безпосередні підлеглі пана Клименка, коли той був у НАБУ. Ми ж наче говоримо про «незалежні конкурси», – сказав експрокурор, додавши, що керівництво САП кинуло на призволяще інших, «не своїх» прокурорів, які пішли на війну.

«Десять прокурорів САП у лютому 2022 року взяли зброю до рук. Деякі зазнали поранення. Логічно було б цікавитися цими людьми, їх підтримувати. Цього не відбувається.  Люди відчувають себе покинутими. У тих, хто воює, глибока образа на керівництво», – зазначив експрокурор. 

Як повідомлялося, керівництво НАБУ та САП неодноразово потрапляли у скандали зі «зливом» матеріалів розслідування фігурантам справ, через що справи на мільярди гривень так і не були доведені до завершення, а підозрюваним вдавалося уникнути відповідальності.

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Теги: НАБУ САП скандал

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