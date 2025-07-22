Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова
Правоохоронці підозрюють високопосадовця НАБУ у пособництві Росії
фото: «Радіо Свобода»

Руслан Магамедрасулов перебуватиме під вартою два місяці без права внесення застави

Суд обрав запобіжний захід одному із керівників детективів Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. Його триматимуть під вартою до 16 вересня без права внесення застави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

Прокурор і захист подали клопотання про закрите провадження, які суддя задовольнив. Адвокати Магамедрасулова повідомили, що оскаржуватимуть рішення.

Як відомо, Руслан Магамедрасулов є керівником одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора разом з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. Високопосадовцю НАБУ повідомили підозру в пособництві РФ. За даними правоохоронців, він домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомлялося, у Києві було затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Згодом стало відомо, що Офіс генерального прокурора спільно з СБУ задокументували нові факти витоку з Національного антикорупційного бюро України конфіденційної інформації, що стосується діяльності бюро. У межах розслідування за підозрою народного депутата України Федора Христенка (представника забороненої партії «ОПЗЖ») у державній зраді, під час обшуків у житлі, в якому зараз проживають його близькі родичі, вилучено матеріали негласних слідчих дій щодо фігурантів кримінальних проваджень, що перебувають у провадженні НАБУ, а також десятки особових анкет кандидатів на посади детективів.

Читайте також:

Теги: НАБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ підозрює Олексія Чернишова у зловживанні службовим становищем і отриманні хабаря
Справа Чернишова. Віцепрем’єр пішов по судах рятувати арештоване майно
1 липня, 15:45
Мораторій на перевірки бізнесу, призначення нових послів України. Головне за 21 липня
Мораторій на перевірки бізнесу, призначення нових послів України. Головне за 21 липня
Вчора, 21:10
Посли G7 кажуть, що уважно стежать за розслідуванням проти кількох співробітників НАБУ
Посли G7 заявили про «серйозне занепокоєння» через слідчі дії проти НАБУ
Вчора, 21:50
Для мене це позитив, коли стало російських агентів менше, – Білецький
Білецький прокоментував обшуки та затримання в НАБУ
Вчора, 19:10
Служба безпеки України та Офіс генпрокурора проводять спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ
Обшуки у співробітників НАБУ: реакція Бюро
Вчора, 08:59
Керівник підрозділу НАБУ координує діяльність Бюро в прифронтових областях України
Правоохоронці затримали високопосадовця НАБУ
Вчора, 09:59
СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП
СБУ провела перевірку Спеціалізованої антикорупційної прокуратури
Вчора, 11:57
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Рада розгляне законопроєкт, який може обмежити повноваження НАБУ та САП
Сьогодні, 12:17
Парламент обмежив повноваження НАБУ та САП
Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП (список)
Сьогодні, 16:15

Кримінал

Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Правоохоронці викрили підпільне виробництво сигарет у дитячому таборі
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Агенти РФ готували теракти в чотирьох областях: серед підозрюваних школярка з Полтавщини
Вирок у справі MH17. Європейський суд врахував свідчення українського медіарегулятора
Вирок у справі MH17. Європейський суд врахував свідчення українського медіарегулятора
Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова
Суд взяв під варту одного із керівників детективів НАБУ Магамедрасулова
Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина
Викрав автомобіль військового: на Волині затримали рецидивіста-росіянина
«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру
«Мінував» заклади у Чехії, Словаччині та Литві: мешканець Дніпра отримав підозру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2025
12K
Керівництво Академії МВС розібрало квартири, які обіцяло пільговикам і ветеранам – розслідування
3838
Міленіали обирають «тихі відпустки» без відома керівництва: світ захопив новий тренд
2635
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2427
До побачення, НАБУ! Що насправді криється за масштабною спецоперацією СБУ

Новини

22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
20 липня, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 липня, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua