СБУ прокоментувала обшуки в Антикорупційній прокуратурі

За словами правоохоронців, закон дозволяє їм проводити слідчі дії без ухвали суду

Служба безпеки запевняє, що обшуки не передбачають ознайомлення зі змістом документів про оперативні заходи та спецоперації

Служба безпеки України прокоментувала обшуки в Національному антикорупційному бюро та Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, заперечивши, що її працівники отримали доступ до інформації з розслідуваннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Як зазначається, перевірка щодо дотримання законодавства про державну таємницю не передбачає ознайомлення зі змістом документів про оперативні заходи та спецоперації НАБУ та САП. Тож інформацію про можливі «зливи» спецслужба назвала «безпідставною й маніпулятивною».

За словами правоохоронців, закон дозволяє їм проводити слідчі дії без ухвали суду – у тому разі, якщо отримання таких ухвал може спричинити витік інформації й зашкодити проведенню розслідування щодо співпраці з РФ.

Нагадаємо, СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. «Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», – йшлося у повідомленні пресслужби Антикорупційної прокуратури.

Повідомлялося, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

До слова, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).