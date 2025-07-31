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Нардеп Власенко розкрив, кому адресував непристойний жест у Раді

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Власенко розкрив, кому адресував непристойний жест у Раді
Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради
фото: скриншот з відео

Сергій Власенко: Це був конкретно жест в адресу Петра Порошенка

Нардеп від «Батьківщини» Сергій Власенко заявив, що непристойний жест у сесійній залі Верховної Ради він адресував лідеру «Європейської солідарності» Петру Порошенку. Про це він зауважив в інтерв'ю Наталії Мосейчук, передає «Главком».

«Це був конкретно жест в адресу Петра Олексійовича Порошенка. Просто знаєте, коли Петро Олексійович почав улюлюкати під час виступу жінки на трибуні Юлії Володимирівни Тимошенко, і за ним почала улюлюкати його фракція, я в бік Петра Олексійовича особисто показав, що я про нього думаю», – прокоментував нардеп свій непристойний жест під час засідання Ради.

Власенко наголосив: «Якщо регламентний комітет і Верховна Рада буде вважати, що за це мене треба покарати, ну, напевно, можливо, так і буде».

Нардеп додав, що три рази показував цей непристойний жест українським президентам: сьогодні – Порошенку, раніше – Януковичу, а про третій раз змовчав.

Нагадаємо, 31 липня народний депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко показав непристойний жест під час засідання Ради. Володимир Ар'єв стверджував, цей жест був адресований голові комітету з питань Європейської інтеграції Іванні Климпуш-Цинцадзе.

До того ж Артур Герасимов від імені «Європейської солідарності» заявляв, що Власенко має вибачитися перед Іванною Климпуш-Цинцадзе: «Власенко грубо образив нашу колегиню сьогодні за те, що вона висловлювала свою позицію щодо євроінтеграції. І це не просто проти неї, це не просто проти колеги по парламенту, це проти євроінтеграції, це проти, вибачте, гідності, це проти жінки. Ми вимагаємо від пана Власенка вибачень, або ми будемо подавати заяву в регламентний комітет щодо відсторонення народного депутата Власенка від засідань».

Теги: Петро Порошенко Верховна Рада Сергій Власенко скандал

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