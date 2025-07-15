Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу

Нардеп Ярослав Юрчишин прийшов на засідання Верховної Ради у примітному взутті

Зовнішній вигляд народного депутата України Ярослава Юрчишина викликав критику в соціальних мережах після того, як він з'явився на засіданні Верховної Ради в сандалях. Про це повідомляє «Главком».

Фотографія Юрчишина в сандалях наразі «блукає інтернетом», а українці висміюють недоречний зовнішній вигляд народного депутата.

фото: соцмережі

«Ну шо сказати. Це Ярік Юрчишин, депутат Верховної Ради воюючої країни. В найвищому представницькому органі держави. Сандалі. Сандалі! Ну дякую хоч не з носочками», – пишуть користувачі в соцмережах.

скріншот

скріншот

скріншот

У коментарях українці підкреслюють, що неформальний одяг чи взуття в стінах парламенту часто сприймається як неповага до інституції та громадян.

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