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Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Зовнішній вигляд народного депутата України Ярослава Юрчишина викликав критику в соціальних мережах
фото: скріншот

Нардеп Ярослав Юрчишин прийшов на засідання Верховної Ради у примітному взутті

Зовнішній вигляд народного депутата України Ярослава Юрчишина викликав критику в соціальних мережах після того, як він з'явився на засіданні Верховної Ради в сандалях. Про це повідомляє «Главком».

Фотографія Юрчишина в сандалях наразі «блукає інтернетом», а українці висміюють недоречний зовнішній вигляд народного депутата.

Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу фото 1
фото: соцмережі

«Ну шо сказати. Це Ярік Юрчишин, депутат Верховної Ради воюючої країни. В найвищому представницькому органі держави. Сандалі. Сандалі! Ну дякую хоч не з носочками», – пишуть користувачі в соцмережах.

Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу фото 2
скріншот
Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу фото 3
скріншот
Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу фото 4
Нардепа Юрчишина висміяли соцмережі: усе через одну деталь одягу фото 5
скріншот

У коментарях українці підкреслюють, що неформальний одяг чи взуття в стінах парламенту часто сприймається як неповага до інституції та громадян.

Нагадаємо, телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок. Заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва було звільнено після виходу шоу «Супермама». Його дружина, Ганна Малєєва показала приховане елітне житло, після чого Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення звільнити посадовця.

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Теги: скандал Верховна Рада Ярослав Юрчишин

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