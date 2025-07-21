Головна Київ Новини
search button user button menu button

Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ
Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зловмисник збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян

У Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Зловмисник збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

«Щоб отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку», – йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку
За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зазначається, що співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Фігурант намагався знищити докази протиправної діяльності. У зловмисника вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі російському агенту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
  • ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. «Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», – йшлося у повідомленні пресслужби Антикорупційної прокуратури.

Повідомлялося, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

До слова, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Читайте також:

Теги: СБУ Офіс Генерального прокурора НАБУ російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДБР передало до суду справу про переплату майже 10 млн грн на закупівлі для військових
На Дніпропетровщині посадовець, який наживався на закупівлі ліжок для армії, піде під суд
8 липня, 13:12
Вбити Зеленського зловмисник намагався в аеропорту Жешува
Генерал Малюк розказав, як польський пенсіонер хотів вбити президента Зеленського
23 червня, 15:27
Ексміністр Олександр Ткаченко виступав проти присутності УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі
Суд зобов’язав НАБУ відкрити кримінальну справу проти ексміністра Ткаченка
24 червня, 11:50
Полковник УДО та очільник Департаменту управління держохорони готували замах на Володимира Зеленського
Замах на Зеленського. Глава СБУ Малюк розкрив деталі гучної минулорічної реалізації
23 червня, 15:13
Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна
Запросив військового на побачення, аби вбити: СБУ затримала агента ФСБ
26 червня, 10:10
З3авдання ворога виконував керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків на риболовецькі й торговельні судна
Суд покарав керівника компанії з працевлаштування моряків, який наводив ракети на Одесу
7 липня, 17:01
Правоохоронці ліквідували російських агентів
СБУ ліквідувала російських агентів, які вбили полковника Воронича: зʼявилося фото
14 липня, 11:00
Директору товариства повідомлено про підозру
Фортифікації на Сумщині: керівника фірми підозрюють у розкраданні 27 млн грн
18 липня, 20:55
Обстрілом Одеси командував російський полковник Євгеній Лєдєрер
Ідентифіковано російського полковника, який командував атакою «Іскандера» на Одесу
17 липня, 17:14

Новини

Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
Мародерство на Лук'янівці після обстрілу? Поліція Києва спростовує фейк, який шириться в ЗМІ
Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа
Рух бульваром Вацлава Гавела обмежено до кінця літа
Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ
Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ
Кав'ярня на Лук'янівці вшосте постраждала від обстрілу, але продовжує працювати (відео)
Кав'ярня на Лук'янівці вшосте постраждала від обстрілу, але продовжує працювати (відео)
Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
У двох районах столиці розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси
У двох районах столиці розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілів: адреси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
265K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2025
11K
Екснардеп Олесь Довгий перед складанням мандата обсипав дружину коштовними подарунками (список)
5595
21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5313
Втрати ворога станом на 21 липня 2025 – Генштаб ЗСУ
4030
Смертельна ДТП у Києві: підозрюваним виявився син зрадника України Андрія Молочного

Новини

21 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Сьогодні День пророка Іллі: історія свята, традиції, значення імені, заборони та привітання
Вчора, 00:23
20 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Словенія легалізувала евтаназію
18 липня, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 липня, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua