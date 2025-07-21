Шпигував для Росії. Правоохоронці затримали співробітника найелітнішого підрозділу НАБУ

Зловмисник збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян

У Києві затримано співробітника Центрального апарату Національного антикорупційного бюро, який працює в закритому підрозділі «Д-2». Він шпигував для російської спецслужби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

За словами правоохоронців, діяльність агента координував зрадник Дмитро Іванцов – заступник керівника охорони Віктора Януковича, який у лютому 2014 року допомагав президенту-втікачу дістатися до Росії, а сам залишився у Криму і приєднався до окупантів.

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років фото: ssu.gov.ua/СБУ

Служба безпеки задокументувала щонайменше 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича з боку фігуранта. Зловмисник збирав для ФСБ установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував теракти та спеціальні інформаційні операції.

«Щоб отримати персональну інформацію про потенційні «цілі», фігурант використовував закриті бази даних правоохоронних органів України. За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку», – йдеться в повідомленні.

За кожне виконане завдання агент отримував від куратора гроші, які надходили на його банківську картку фото: ssu.gov.ua/СБУ

Зазначається, що співробітники Служби безпеки України повідомляли керівництво НАБУ про можливі ризики відносно вказаного співробітника. Фігурант намагався знищити докази протиправної діяльності. У зловмисника вилучено телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував для контактів з куратором.

Наразі російському агенту повідомлено про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, СБУ прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. «Сьогодні зранку Служба безпеки України без офіційного попередження, передбаченого чинним законодавством, прийшла до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з перевіркою щодо дотримання законодавства про державну таємницю. У рамках перевірки працівники СБУ отримали доступ до інформації про всі негласні та оперативні заходи, а також спецоперації, які проводять НАБУ і САП», – йшлося у повідомленні пресслужби Антикорупційної прокуратури.

Повідомлялося, що перевірку організовано в період, коли керівництво НАБУ і САП перебуває в офіційному закордонному відрядженні.

До слова, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора провели спецоперацію із нейтралізації російського впливу на НАБУ. Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів тощо. Згодом виявилося, що Офіс генпрокурора з СБУ викрили та затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. За даними правоохоронців, він підтримує контакти з РФ та домовлявся із представниками сектору російської економіки про продаж технічних конопель.

Також правоохоронці викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).