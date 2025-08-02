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НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі
Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України
фото: НАБУ

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами

Національне антикорупційне бюро повідомило подробиці гучного викриття масштабної корупційної схеми за участю народного депутата при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Як інформує «Главком», правоохоронці заявили, що діяла організована злочинна група, до складу якої входили народний депутат України IX скликання, колишній голова Луганської обласної військової адміністрації, а зараз голова однієї з районних військових адміністрацій, начальник міської військової адміністрації, керівник військової частини Національної гвардії України, а також бенефіціар підприємства та директор компанії-постачальниці безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

За даними слідства, упродовж 2024–2025 років учасники організованої групи налагодили схему системного заволодіння бюджетними коштами, виділеними органами місцевого самоврядування на потреби сил оборони, а також одержання й надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі фото 1

Як встановили НАБУ і САП, одна зі схем реалізовувалася під час укладання державного контракту на постачання систем радіоелектронної боротьби. За укладення договору про закупівлю продукції за завідомо завищеною ціною учасники організованої групи отримали неправомірну вигоду у розмірі 30% від суми контракту.

НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі фото 2

За аналогічним механізмом діяла й схема закупівлі FPV-дронів. Військова частина уклала державний контракт на суму майже 10 млн грн із підприємством, яке поставило продукцію за завищеною на близько 80 тис. дол. США вартістю. Після виконання контракту службові особи підприємства передали учасникам злочинної групи їх «відкат».

НАБУ розкрило подробиці викриття нардепа й посадовців на хабарі фото 3

Наразі чотирьох осіб затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Попередня правова кваліфікація – ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368 КК України. Вирішується питання про повідомлення особам про підозру.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура викрили на хабарі народного депутата, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України.

Правоохоронці не називають фігурантів, однак народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що НАБУ спіймало на хабарі народного депутата від «Слуг» Олексія Кузнєцова.

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Теги: депутат НАБУ хабар САП

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