Зеленський відповів, чому законопроєкт про НАБУ був ухвалений без попереднього обговорення

Президент: Завжди треба комунікувати

Президент України Володимир Зеленський прокоментував, чому законопроєкт про НАБУ та САП був ухвалений без попереднього обговорення. Про це він заявив під час спілкування з медіа 24 липня, інформує «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

«Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати», – наголосив Зеленський.

Президент пояснив, що він зосереджений на питання війни в Україні: «Тому що зараз в Україні питання номер один – це питання війни. Найголовніша проблема – війна. Головний ворог – Росія. Вам не подобається, що я часто кажу слово «війна»? Вона є просто. І це найбільший виклик. Важлива справедливість. В цьому випадку треба зробити справедливі кроки».

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення тоді проголосували 263 народних депутати.

Декілька народних депутатів зазначили, що голосування за законопроєкт було помилкою. Зокрема, депутат Ростислав Тісик від партії «Слуга народу» заявив, що у політиці бувають помилкові рішення.

Як відомо, 24 липня Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні та незалежність антикорупційних органів. Увечері цього ж дня на сайті парламенту зʼявився законопроєкт «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

До слова, 22 та 23 липня тривали акції на підтримку Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.