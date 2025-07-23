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Парламент не змінював правовий статус САП – голова правоохоронного комітету Ради

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Парламент не змінював правовий статус САП – голова правоохоронного комітету Ради

Нардеп Іонушас заявляє про відсутність змін у повноваженнях генпрокурора щодо справ антикорупційних органів

Прийнятий Верховною Радою закон, що стосується роботи антикорупційних органів, не вносить змін до повноважень генерального прокурора, заявив народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі ICTV.

«Процедура ніяким чином не змінилася. І до цього закону тільки генеральний прокурор міг вносити зміни до ЄРДР стосовно спеціальних суб’єктів. Саме генеральний прокурор і до цього мав повноваження притягати до відповідальності народних депутатів», – сказав він.

Іонушас також наголосив, що чинним законодавством передбачено окрему процедуру притягнення до відповідальності працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), і новий закон не вносить жодних змін у цю сферу.

«Хоча є одна КДКП (Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів), є окремі норми, які регулюють саме відповідальність спеціалізованих антикорупційних прокурорів. Будь-яких змін цим законом не передбачено», – уточнив депутат.

За його словами, і раніше генеральний прокурор мав право витребовувати справу й передавати її за неефективністю до іншого органу.

«У нас єдина система прокуратури, яку очолює генеральний прокурор. Тому у нього мають бути відповідні повноваження, пов’язані з вивченням тих чи інших справ», — зазначив він.

Коментуючи зауваження щодо відповідності ухвалених змін євроінтеграційним зобов’язанням України, Іонушас закликав дочекатися офіційної позиції Європейського Союзу.

«Давайте дочекаємося офіційної позиції саме керівництва ЄС. Після того будемо оцінювати ситуацію», – додав він.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

До слова, стало відомо, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

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Теги: САП Сергій Іонушас закон

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