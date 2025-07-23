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Коли зʼявиться новий законопроєкт про НАБУ та САП? Нардеп назвав терміни

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Коли зʼявиться новий законопроєкт про НАБУ та САП? Нардеп назвав терміни
Раніше повідомлялося, що парламент пішов «на канікули» після обмеження повноважень НАБУ і САП
фото з відкритих джерел

За словами Гончаренка, депутати терміново проголосують за документ наступного тижня

Наступного тижня Верховна Рада терміново збереться, аби проголосувати за новий законопроєкт про Національне антикорупційне бюро та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, який раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що парламент пішов «на перерву», яка мала тривати чотири тижні (приблизно до 20-х чисел серпня).

Як відомо, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №12414, який передбачає обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). За відповідне рішення проголосували 263 народних депутати. Якщо коротко, цей закон перетворює НАБУ і САП на залежні від генерального прокурора інституції.

Хто із нардепів голосував за обмеження незалежності НАБУ й САП «Главком» писав тут. Даний документ підтримали 19 народних обранців з опозиції. Соратниця Порошенка пояснила, чому підтримала закон.

Зеленський прокоментував цей закон, заявивши, що в Україні «антикорупційна інфраструктура працюватиме, але без російських впливів». Він також заявив, що генпрокурор «налаштований на те, щоб в Україні реально забезпечувалася невідворотність покарання для тих, хто йде проти закону».

Раніше повідомлялося, що нардепи підготували новий законопроєкт для скасування змін, які обмежують НАБУ та САП.

Тим часом Єврокомісія виразила «велику стурбованість» через ухвалення закону №12414, окремі пункти якого позбавляють незалежності антикорупційних органів Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить стабільну роботу системи правопорядку. Документ міститиме норми для незалежності антикорупційних інституцій. Глава України стверджує, що новий законопроєкт усуне російський вплив і втручання в діяльність органів правопорядку.

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Теги: Верховна Рада НАБУ законопроєкт

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