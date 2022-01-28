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    Розстріл у Дніпрі. Ексвійськова розповіла про катування у підрозділі, де служив Рябчук

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    Олена Липовенко розповіла, що відбувалося у частині де сталася трагедія, на той час, коли вона проходила там службу - Розстріл у Дніпрі. Ексвійськова розповіла про катування у підрозділі, де служив Рябчук
    Олена Липовенко розповіла, що відбувалося у частині де сталася трагедія, на той час, коли вона проходила там службу
    фото: скріншот з відео

    Колишня військова поділилася спогадами свавілля командирів

    У військовій частині 3021 Національної Гвардії де служив Артемій Рябчук, що розстріляв дев'ятьох співслужбовців та цивільну особу 27 січня, відбувалися систематичні знущання над військовослужбовцями – як контрактниками, так і строковиками. Про це під в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» повідомила колишня військовослужбовець частини 3021 Олена Липовенко.

    За словами ексвійськової, у цій частині, де вона проходила службу у 2018-2019 роках, окрім катувань та цькування військовослужбовців,у підрозділі відбувалися і незаконні звільнення «заднім числом» та інші види порушень прав військовослужбовців.

    «Ну, наприклад, я стикнулася з тим, що коли я хворіла, моє здоров’я добили ще дужчі, не даючи мені можливість відновитися, не даючи вихідні, кидаючи мене на службу та надіваючи «бронік» шостого класу – це 18 кг», – зазначила ексвійськова.

    Олена Липовенко додала, що коли під час стройової підготовки, перебуваючи у хворому стані, вона втратила свідомість, її не відпустили додому, а зачинили у кабінеті. Через систематичні знущання згодом вона отримала проблеми зі здоров’ям, через які їй довелося кілька років проходити реабілітацію.

    Дівчина додала, що вона нерідко стикалася із знущаннями над військовими строковиками, які в результаті також зазнавали проблем зі здоров’ям. Також Олена Липовенко повідомила, що їй вдалося звільнитися за законом лише тому, що вона зверталася до своїх друзів активістів, громадських діячів тощо.

    За словами Липовенко, на її думку, подібне свавілля з боку командування відбувалося у військовій частині 3021 через те, що військовослужбовці не знали своїх прав, а для командування частини свавілля та знущання над «надто розумними» є розповсюдженою та звичною практикою.

    Раніше повідомлялося, що у частині, де сталася стрілянина, можливо раніше забили до смерті солдата.

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    Теги: трагедія Нацгвардія військові стрілянина звільнення
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    Розстріл у Дніпрі. Ексвійськова розповіла про катування у підрозділі, де служив Рябчук