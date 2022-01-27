У частині, де сталася стрілянина, можливо раніше забили до смерті солдата, – нардепка

Нардепка розповіла про інший смертельний випадок

Народний депутат України Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки. Про це вона повідомила «4 каналу».

Вона пояснила, що наразі надходить інформація й про інші моторошні інциденти, пов'язані із цією військовою частиною.

З огляду на це нардепи хочуть ініціювати проведення закритого засідання правоохоронного комітету. Туди запросять керівництво Нацгвардії, МВС, Державного бюро розлідувань та Спеціалізованої військової прокуратори.

«Мені відомо, що був яксийсь випадок завдання тілесних ушкоджень військовому. З переломами ребер, відбиттям внутрішніх органів. На жаль, цей військовий помер», – зазначила Яцик.

Раніше нардепка розповіла, що в Артема Рябчука були проблеми у колективі. За її словами, хлопець сам розповів про це правоохоронцям під час затримання. Він пояснив, що раніше нібито намагався попередити бійку між військовими. Юнак повідомив про це керівництву, але на його звернення начебто не відреагували. Натомість хлопця навпаки почали цькувати й називати «стукачем».

«Приховавши такі негативні емоції, він дочекався поки йому видадуть зброю, й вчинив такі дії (стрілянину на «Південмаш» – ред.), – додала Яцик.

Вона поскаржилася, що питання «дідівщини» у військових формуванях, на жаль, все ще є дуже розповсюдженим.

«Але тут питання більше до керівництва, чому не відреагували. Можливо, тоді вдалося б запобігти таким наслідкам», – зауважила політикиня.

Нагадаємо, Державному бюро розслідувань повідомили, що проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили 3 кримінальні справи.

Також, речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі.

Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину.

Поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша.

Читайте також: