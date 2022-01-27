Нові деталі стрілянини у Дніпрі: тричі поранений військовий здійняв тривогу

ДБР перевірить, як відео з нацгвардійцем Артемієм Рябчуком, який влаштував стрілянину, опинилося у мережі

Заступник глави МВС розповів про героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір стрілку

У ході стрілянини на заводі «Південмаш» у Дніпрі, яку влаштував нацгвардієць Артемій Рябчук, один із поранених зумів здійняти тривогу, а частина підрозділу забарикадувались у кімнаті. Про це пише «Укрінформ» з посиланням на брифінг Міністерства внутрішніх справ у Дніпрі.

«Не можу обійти (увагою. – ред.) героїзм бійців Національної гвардії, які активно чинили опір правопорушнику і, ризикуючи власним життям, забарикадували приміщення, не даючи, таким чином, поставити під загрозу життя інших військовослужбовців зміни, які перебували в кімнаті відпочинку. А також героїчні дії іншого військовослужбовця, якого було тричі поранено», – розповів заступника глави МВС Євген Єнін.

За його словами, тим не менш, поранений боєць зміг втекти й оперативно повідомити всі чергові служби про сигнал тривоги та розпочати відповідне реагування.

За даними, оприлюдненими на брифінгу, загалом варта на заводі налічувала 23 військових. Із них лише п’ятеро перебували на посту, решта – відпочивали в спальних приміщеннях.

Речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян додала, що оприлюднені в медіа відеозаписи, на якому Рябчук нібито зізнається в ході допиту, долучать до слідства. Однак слідчі будуть з’ясовувати обставини запису та правдивість свідчень окремо.

Крім того, Сапьян зазначила, що будуть досліджувати, як ці відео опинилися в журналістів.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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