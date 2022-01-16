Нацгвардійці затримали двох іноземців на Донбасі

Термін перебування одного з чоловіків в Україні закінчився 10 січня, інший взагалі перебував на території країни безпідставно

Бійці Нацгвардії затримали на Луганщині за кілометр від лінії розмежування двох громадян Азербайджану. Про це повідомляється на сайті відомства у неділю, 16 січня.

За словами чоловіків, вони нібито поверталися від українських родичів до Росії та заблукали, зустрівши пост Нацгвардії.

Після проведення перевірки іноземців нацгвардійці виявили, що термін перебування одного з них в Україні закінчився 10 січня, інший взагалі перебував на території країни безпідставно. Раніше обидва чоловіки були засуджені.

Бійці Нацгвардії передали громадян Азербайджану співробітникам Держприкордонслужби для встановлення обставин та подальшого ухвалення правового рішення.

Раніше у Донецькій області для затримання правопорушника, який здійснив прорив через блокпост, військовий наряд Національної гвардії України зі складу Об’єднаних сил застосував вогнепальну зброю. Подія трапилась 8 грудня на одному з блокпостів поблизу Маріуполя.

Нагадаємо, українські військові презентували чергове відео з навчань, аби показати боєздатність наших захисників.

Нині відбуваються тренування протитанкових артилерійських та інженерних підрозділів, що несуть бойову службу на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією АР Крим.

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