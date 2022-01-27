З'явилося відео, зняте за кілька годин до розстрілу військових у Дніпрі

Відео бійців, які веселилися, знімав нібито військовий Олександр, який загинув через кілька годин

На записі видно, як молоді військові веселяться та жартують

В інтернеті опублікували відео, на якому нібито знято військовослужбовців Нацгвардії за кілька годин до стрілянини у Дніпрі. Відео опублікував Тelegram-канал Сокира 18+.

На записі видно, як молоді військові веселяться та жартують. Трагедія станеться через кілька годин.

Стверджується, що відео знімав нібито військовослужбовець Олександр, який загинув під час стрілянини співслужбовця Артемія Рябчука.

Увага, відео 18+

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки.

Також командувач Національної гвардії України Микола Балан подав у відставку через розстріл військових у Дніпрі.

Як відомо, проти нацгвардійця, який стріляв у побратимів, порушили три кримінальні справи. Слідчі вже повідомили затриманому Артемію Рябчуку про підозру. Також речниця МВС розповіла, чи мав нацгвардієць психічні відхилення.

Як повідомлялося, затриманий Рябчук «сидітиме все життя». Геращенко озвучив дві версії трагедії у Дніпрі. Раніше нардепка Юлія Яцик оприлюднила можливі мотиви вбивства.

Нагадаємо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

До слова, Антон Геращенко повідомив, в якому стані перебувають потерпілі солдати, які отримали поранення від свого бойового товариша. Відомо, що чотирьох поранених у Дніпрі прооперували.

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