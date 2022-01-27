Розстріл у Дніпрі: держава виплатить компенсації родинам загиблих

Компенсацію отримають п’ятеро поранених внаслідок обстрілу, які зараз перебувають у двох лікарнях Дніпра

Родинам п’яти загиблих у Дніпрі військовослужбовців Національної гвардії, розстріляних нацгвардійцем Артемієм Рябчуком на території заводу «Південмаш», держава виплатить по 1,8 млн грн компенсації. Про це на брифінгу розповів командувач НГУ Микола Балан.

«Уже сьогодні тим, хто перебуває у лікарні, крім допомоги від місцевих органів влади, надійде матеріальна допомога – гроші вже є на рахунку військової частини. П'ятеро військових загинули при виконанні службових обов'язків, тому Нацгвардія повністю бере на себе поховання, а родинам буде виплачена компенсація, вона складає приблизно 1 млн 800 тис. грн», – зазначив Балан.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що лікарні, де перебувають поранені бійці, повністю забезпечені медикаментами. Потерпілим проведено операції, деякі з яких тривали понад 4 години. На завтра заплановано наступні операції для двох, які мають тяжкі поранення.

Усім нацгвардійцям, які були на чергуванні під час нападу, надається психологічна допомога.

Як відомо, командувач Нацгвардії подав у відставку через розстріл у Дніпрі. Міністр внутрішніх справ назвав це рішення вчинком справжнього офіцера та пообіцяв передати рапорт президенту.

До слова, народна депутатка Юлія Яцик розповіла, що раніше у частині, де сталася сьогоднішня трагедія, вже були смертельні випадки.