Еліта «посипалася»: псковські десантники масово відмовляються воювати в Україні – ЗМІ

Командири не приймають рапорти на звільнення, тому десантники подають їх через військову прокуратуру

Число псковських десантників, котрі відмовилися від участі у військових діях в Україні, незабаром може зрости. Раніше повідомляли про 60 «відмовників» із цієї елітної російської частини, але їхнє число збільшуватиметься, інформує опозиційне видання «Псковская губерния».

«60 осіб – це лише одна військова частина. Військовослужбовцям зараз погрожують кримінальним переслідуванням за дезертирство чи невиконання наказу (ст. 332 КК РФ). Але вони і (що важливо) їхні сім'ї стоять на своєму», – ідеться в повідомленні.

За даними видання, зараз командири не приймають рапорти на звільнення, тому багато хто подає їх через військову прокуратуру.

Раніше в Україні було знищено військовослужбовця 104 гвардійського парашутно-десантного полку із Пскову РФ Дениса Цибенка, при ньому було багато золотих і ювелірних прикрас.

Як пишуть українські ЗМІ, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.