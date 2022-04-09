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    Події в Україні

    Еліта «посипалася»: псковські десантники масово відмовляються воювати в Україні – ЗМІ

    Псковські десантники хочуть жити, тому відмовляютьс їхати в Україну - Еліта «посипалася»: псковські десантники масово відмовляються воювати в Україні – ЗМІ
    Псковські десантники хочуть жити, тому відмовляютьс їхати в Україну
    фото з відкритих джерел

    Командири не приймають рапорти на звільнення, тому десантники подають їх через військову прокуратуру

    Число псковських десантників, котрі відмовилися від участі у військових діях в Україні, незабаром може зрости. Раніше повідомляли про 60 «відмовників» із цієї елітної російської частини, але їхнє число збільшуватиметься, інформує опозиційне видання «Псковская губерния».

    «60 осіб – це лише одна військова частина. Військовослужбовцям зараз погрожують кримінальним переслідуванням за дезертирство чи невиконання наказу (ст. 332 КК РФ). Але вони і (що важливо) їхні сім'ї стоять на своєму», – ідеться в повідомленні.

    За даними видання, зараз командири не приймають рапорти на звільнення, тому багато хто подає їх через військову прокуратуру.

    Раніше в Україні було знищено військовослужбовця 104 гвардійського парашутно-десантного полку із Пскову РФ Дениса Цибенка, при ньому було багато золотих і ювелірних прикрас.

    Як пишуть українські ЗМІ, судячи з даних Цибенко з його сторінок в соціальних мережах, він народився 6 серпня 1994 року. Закінчив Псковський університет зі ступенем бакалавр за напрямом менеджменту. Проживав в Опочці Псковської області. Був одружений.

    Теги: росія окупанти ЗМІ війна Україна окупація звільнення #stoprussia
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    Еліта «посипалася»: псковські десантники масово відмовляються воювати в Україні – ЗМІ