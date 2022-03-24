Де мій син? Матері Росії почали об'єднуватися та виходити на акції протестів

Від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб

Від початку масштабного вторгнення на територію України російські окупанти вже втратили 15800 осіб

У Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку, вимагаючи інформації про своїх дітей та братів

У Росії матері та дружини військових, яких влада диктатора Володимира Путіна відправила на війну в Україні, починають поступово виходити на акції протесту. Жінки вимагають пояснень, куди пропали їхні сини та чоловіки та чому не виходять на зв'язок.

Так, у Карачаєво-Черкесії жінки перекрили рух на мосту через річку, вимагаючи інформації про своїх дітей та братів, яких кинули на війну в Україні.

Зазначається, що шестеро жінок 20 березня перекрили проїзну частину на мосту через річку Хуса. Жінки зупинили рух транспорту.

Основною вимогою було: надати інформацію про їхніх родичів, що проходять військову службу за контрактом в/ч-01485 міністерства оборони РФ. Військова частина дислокується у станиці Сторожова-2 Зеленчукського району Карачаєво-Черкесії. За словами жінок, їхніх родичів із цієї військової частини відправили на війну до України. Ті пропали із зв'язку та жінки не могли їх знайти.

Поліція затримала протестувальниць та склала шість адміністративних протоколів.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України розповіли, що робити російським матерям, чиї сини потрапили в полон в Україні. Ухвалено рішення віддавати полонених російських солдатів матерям, якщо ті приїдуть за ними в Київ.

На початку війни російська сенаторка Людмила Нарусова в ефірі телеканалу «Дождь» розповіла, що в РФ не забиратимуть тіла загиблих в Україні солдатів. За її словами, наразі у путінського режиму таке питання просто не стоїть.

Читайте також: