ЗСУ звільнили Урожайне

Контрнаступ триває

Українські захисники звільнили Урожайне на Донеччині. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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«Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах», – йдеться в повідомленні.

Наступальні дії тривають.

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Нагадаємо, триває 539-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 30 бойових зіткнень. Сьогодні вночі Росія завдала чергового авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони Shahed-136/131. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару по території України ракетами повітряного та морського базування. Загалом зафіксовано пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів: чотири крилаті ракети Х-22, 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 та чотири крилаті ракети типу «Калібр». Нашою протиповітряною обороною було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555та «Калібр». Крім цього, було зафіксовано щонайменше вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 та С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.