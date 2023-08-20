Росіяни обстріляли Донеччину: є поранені

Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян

20 серпня війська РФ обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, четверо цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Будь ласка, читайте текст після реклами

20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка м. Торецька.

За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.

Ще двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.

Вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдвічі обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області артилерійським вогнем. В результаті цього інциденту постраждали 11 мирних мешканців, а також була завдана шкода будівлі навчального закладу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.

У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.