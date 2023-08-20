Росіяни обстріляли Донеччину: є поранені
Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян
20 серпня війська РФ обстріляли Авдіївку, Красногорівку і Торецьк, четверо цивільних отримали поранення. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
20 серпня 2023 року окупанти вкотре здійснили обстріли населених пунктів Донеччини. Зокрема, під ворожий вогонь потрапили міста Авдіївка й Красногорівка, а також с. Петрівка м. Торецька.
За попередніми даними, проти мирного населення збройні сили РФ використали артилерію.
Внаслідок влучань по житлових кварталах дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості четверо громадян – жінки 51 і 57 років та двоє чоловіків 54 та 81 року.
Ще двоє постраждалих під час обстрілів перебували на території власних помешкань, ще двоє – чоловік та жінка, у транспортних засобах, коли рухались одним з автошляхів регіону. З осколковими пораненнями, струсом головного мозку та контузією їх доставлено до медичних закладів.
Вибухами пошкоджено житлові будинки, паркани, господарські споруди.
Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдвічі обстріляли місто Куп'янськ у Харківській області артилерійським вогнем. В результаті цього інциденту постраждали 11 мирних мешканців, а також була завдана шкода будівлі навчального закладу.
Нагадаємо, російські війська вранці 19 серпня вдарили балістичною ракетою по центру Чернігова. На даний час відомо про 7 цивільних осіб, які загинули, у тому числі малолітня дитина. 117 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.
Як відомо, у суботу, 19 серпня, після 11 години у Чернігові прогриміли вибухи.
У результаті ракетного удару по центру Чернігова знищено драматичний театр. Також серйозно постраждала площа в центрі міста, політехніка.
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