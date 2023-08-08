Міжнародні організації журналістів засудили ракетний удар РФ по Покровську

Росіяни пошкодили готель у Покровську, який був популярний серед журналістів, які висвітлюють російсько-українську війну

7 серпня російські ракетні удари пошкодили у Покровську на Донеччині готель «Дружба» – популярний серед журналістів, які висвітлюють війну. Вже вдруге за останні тижні об’єкти, якими користуються працівники ЗМІ в українських містах, постраждали від російського обстрілу.

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Міжнародна та Європейська федерація журналістів (IFJ-EFJ) рішуче засудили ракетну атаку по Україні. Також федерації нагадали російській владі, що журналісти та медіапрацівники, які працюють у зонах збройних конфліктів, повинні розглядатися та захищатися як цивільні особи та мати право виконувати свою роботу без втручання. Про це йдеться в заяві опублікованій на сайті Міжнародної федерації журналістів.

Готель «Дружба» був одним із небагатьох закладів, що ще працював у прифронтовій області. За даними філії IFJ-EFJ в Україні, Національної спілки журналістів України (НСЖУ), поранених журналістів під час російського удару немає.

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Вже вдруге за останні тижні РФ знищує об’єкти, якими користуються журналісти. Попередній ракетний удар РФ трапився 27 червня по Краматорську. Тоді російські військові влучили в піцерію, яку часто відвідували журналісти та гуманітарні працівники. Під час удару загинуло щонайменше одинадцять людей, у тому числі відома українська письменниця Вікторія Амеліна.

«Російські військові явно націлені на журналістів і працівників незалежних ЗМІ. Кожен колега, який йде на роботу, не обов’язково на передову, а в будь-яку точку Донецької області, демонструє велику мужність, тому що в будь-який момент російський удар може зруйнувати готель чи ресторан. Вбивство відомої письменниці Вікторії Амеліної від важких поранень внаслідок обстрілу піцерії в Краматорську є воєнним злочином. Доля Вікторії ілюструє небезпеку, з якою стикаються журналісти чи інші особи, які висвітлюють війну. Ми закликаємо світових лідерів зупинити російську армію та захистити цивільне населення», – зазначив президент НСЖУ Сергій Томіленко.

Заступник генерального секретаря IFJ Тім Доусон сказав: «Сучасні ракети можуть бути націлені на конкретні приміщення в будівлях. Коли місця, які, як відомо, відвідують журналісти, неодноразово обстрілюються, намір очевидний – відлякати ЗМІ, щоб про звірства не повідомляли. Відповідальність журналістів полягає в тому, щоб висвітлити цю шокуючу поведінку та знову просвітити туди, куди летять ракети».

Нагадаємо, Нагадаємо, вчора ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Покровську на Донеччині. За попередньою інформацією, загинуло семеро осіб, в тому числі один співробітник ДСНС, ще 82 людини постраждали.

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Раніше росіяни запустили по Краматорську дві ракети «Іскандер» ввечері 27 червня. Одна з ракет влучила у піцерію в центрі міста, інша – у передмістя, приватний сектор села Біленьке.

До слова, Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук відому українську телеведучу Яніну Соколову. Раніше її внесли до реєстру «терористів та екстремістів» Росфінмоніторингу.