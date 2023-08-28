Вибухи було чути у різних районах міста

У понеділок, 28 серпня, у Кривому Розі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.

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Місцеве видання Krivbass.city повідомляє, що містяни чули п'ять вибухів одразу після сповіщення сигналу повітряної тривоги. Вибухи було чути у різних районах міста.

Офіційних коментарів від очільників міста поки що не було.

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Зазначимо, що о 5:16 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

А о 5:58 Повітряні сили поінформували, що постерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційного озброєння.

Як повідомлялося, близько 4 години ранку ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями ширилася повітряна тривога. Приблизно о п'ятій ранку тривогу скасовано в більшості областей.