У Кривому Розі прогриміли вибухи
Вибухи було чути у різних районах міста
У понеділок, 28 серпня, у Кривому Розі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги.
Місцеве видання Krivbass.city повідомляє, що містяни чули п'ять вибухів одразу після сповіщення сигналу повітряної тривоги. Вибухи було чути у різних районах міста.
Офіційних коментарів від очільників міста поки що не було.
Зазначимо, що о 5:16 Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
А о 5:58 Повітряні сили поінформували, що постерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційного озброєння.
Як повідомлялося, близько 4 години ранку ворог атакував Дніпропетровську область крилатими ракетами. У регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
Приблизно о четвертій ранку 28 серпня українськими областями ширилася повітряна тривога. Приблизно о п'ятій ранку тривогу скасовано в більшості областей.
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