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Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Хто зірве асфальтний джекпот на Дніпропетровщині?

glavcom.ua
У прифронтовій області дуже гостро назрів капітальний ремонт доріг місцевого значення?
фото з відкритих джерел

Область попри рекомендації президента оголосила черговий мільярдний дорожній тендер під час війни

Президент просив як людей: «…бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають – спочатку перемога».

Не почули, чи не хотіли й чути?

Справа фітнес-тренерки, яка кладе асфальт на мільярди, живе.

Дніпропетровська область оголосила черговий масштабний тендер під час війни. Цього разу ще на 3 млрд грн! У прифронтовій області дуже гостро назрів капітальний ремонт доріг місцевого значення.

І все це після того, як пів року тому сумнівні дорожні схеми спровокували кадрову чистку у керівництві області. У лютому 2023 року головою ОДА став Сергій Лисак замість Валентина Резніченка, фірма подруги якого зривала найжирніші асфальтні джекпоти.

Та відставка Резніченка ніяк не посунула основних гравців від дорожньої годівнички. Навпаки: люди Резніченка, які залишилися керувати на місцях, продовжують відписувати бюджетні мільйони оточенню ексголови ОДА, скандальній фірмі, яка тепер є фігурантом корупційних розслідувань, та іншим «нечужим» структурам.

Детальніше у матеріалі Справа фітнес-тренерки живе. Дніпропетровщина оголосила нові мільярдні дорожні тендери
Джерело
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Теги: дороги корупція в Україні відставка ремонт тендер Дніпропетровщина фітнес

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Микола Підвезяний

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