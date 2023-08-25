Хто зірве асфальтний джекпот на Дніпропетровщині?

Область попри рекомендації президента оголосила черговий мільярдний дорожній тендер під час війни

Президент просив як людей: «…бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають – спочатку перемога».

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Не почули, чи не хотіли й чути?

Справа фітнес-тренерки, яка кладе асфальт на мільярди, живе.

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Дніпропетровська область оголосила черговий масштабний тендер під час війни. Цього разу ще на 3 млрд грн! У прифронтовій області дуже гостро назрів капітальний ремонт доріг місцевого значення.

І все це після того, як пів року тому сумнівні дорожні схеми спровокували кадрову чистку у керівництві області. У лютому 2023 року головою ОДА став Сергій Лисак замість Валентина Резніченка, фірма подруги якого зривала найжирніші асфальтні джекпоти.

Та відставка Резніченка ніяк не посунула основних гравців від дорожньої годівнички. Навпаки: люди Резніченка, які залишилися керувати на місцях, продовжують відписувати бюджетні мільйони оточенню ексголови ОДА, скандальній фірмі, яка тепер є фігурантом корупційних розслідувань, та іншим «нечужим» структурам.