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Окупанти вдарили по двох освітніх закладах на Дніпропетровщині (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили по двох освітніх закладах на Дніпропетровщині (фото)
У Покровській громаді освітній заклад частково зруйнований
фото: Сергій Лисак/Facebook

Уночі ворог бив по Дніпропетровщині з важкої артилерії

У ніч на 3 серпня російські окупанти тероризували одразу два райони Дніпропетровщини: Нікопольський та Синельниківський. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

У Нікопольському районі ворог двічі цілив по Червоногригорівській громаді. Застосовував важку артилерію. Випустив понад півтора десятка снарядів.

«Пошкоджені чотири приватні будинки. Зачепило й мережі одного з транспортних підприємств і лінії електропередач. А ще – одну зі шкіл. У ній посипалися вікна та понівечило стіни», – розповів Лисак.

Ще по одному освітньому закладу агресор вгатив у Покровській громаді Синельниківщини. Заклад частково зруйнований.

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фото: Сергій Лисак/Facebook

За даними голови ОВА, місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, триває 526-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. 

Протягом минулої доби Росія також завдала удару дронами Shahed. Українська протиповітряна оборона знищила 23 ударних БпЛА. Ворог завдав п’ять ракетних, 89 авіаційних ударів та здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення.

Теги: росія окупанти війна обстріл Дніпропетровщина

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