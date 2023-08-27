Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб
Під російським вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Окупанти гатили по Куп'янському району

На Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

На Харківщині ворог гатив по Куп'янському району
На Харківщині ворог гатив по Куп'янському району
фото: Олег Синєгубов / Telegram

Під час ворожого обстрілу села Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

До слова, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: обстріл Харківщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Eкраїнська модель і телеведуча Ірина Білоцерковець
Українська модель, яка втратила око внаслідок російського обстрілу, знялася для Playboy (фото)
6 серпня, 09:45
Окупанти атакували Херсонщину з безпілотника: є поранений
Окупанти атакували Херсонщину з безпілотника: є поранений
5 серпня, 02:55
Фахівці ліквідовують наслідки удару
Окупанти вдарили по Запоріжжю
27 липня, 21:03
Росіяни крили вогнем місто двічі протягом дня
Росія атакувала Херсон, постраждав волонтер із Норвегії
3 серпня, 21:24
Юрій Ігнат
ЗСУ пояснили, чому удари росіян по українських аеродромах неефективні
6 серпня, 15:01
Подробиці російського обстрілу наразі уточнюються
Росіяни обстріляли село на Харківщині: є загиблі та поранені
7 серпня, 11:08
Поштарі в прикордонній Золочівщині звикли працювати під постійними обстрілами.
Cкорочення листонош. Друковані ЗМІ б'ють на сполох
21 серпня, 16:14
Росіяни атакували Золоту Балку Новоолександрівської громади
На Херсонщині ворожий танк прицільно вдарив у житловий будинок: ситуація в регіонах
21 серпня, 09:59
Мрочко також уточнив, що за минулу добу ворог обстріляв Херсонську міську територіальну громаду 13 разів
Авіаудар по Херсону: загорівся дитсадок
23 серпня, 09:05

Події в Україні

Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу
Дуже складна схема маневрів: ЗСУ повідомили про тактику росіян під час нічного обстрілу
Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети
Нічна атака на Україну: ЗСУ знищили всі ворожі ракети
Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб
Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Обстріл Дніпропетровщини: на одному з агропідприємств зайнялась пожежа
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Авіатроща на Житомирщині: пілоти символічно попрощалися з загиблими побратимами (відео)
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч
Ракетна атака на Україну і блискуча перемога Усика над Дюбуа: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Внутрішній паразит. ЄС та НАТО доведеться вирішувати, що робити з Орбаном
35K
Плив 8 км: Буданов вразив деталями про участь у спецоперації в Криму
27K
Путін наказав «вагнерівцям» присягнути на вірність РФ
17K
Повторна мобілізація після звільнення з ЗСУ: адвокат попередив про витівки ТЦК
12K
У Харкові зіграли весілля військова та активістка
11K
Митрополит Московської церкви в Україні завірив у підданстві патріарху РПЦ

Новини

Мінцифри запустить аналог «Дії» для школярів: яких функцій чекати
Вчора, 10:20
Не лише на Запоріжжі: ЗСУ назвали напрямок, де ще припікає окупантам
Вчора, 09:30
Переправляв в Україну «вагнерівських» інструкторів: гендиректор авіакомпанії РФ отримав підозру
25 серпня, 15:24
Окупанти посилили авіаудари по Україні – Генштаб
25 серпня, 06:49
Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
24 серпня, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
23 серпня, 13:08

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту