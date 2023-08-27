Снаряд влучив у кафе: унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині загинуло двоє осіб

Під російським вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти

Окупанти гатили по Куп'янському району

На Харківщині минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Куп'янського району. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Рублене, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Іванівка та інші населені пункти.

На Харківщині ворог гатив по Куп'янському району фото: Олег Синєгубов / Telegram

Під час ворожого обстрілу села Подоли Курилівської громади Куп'янського району один зі снарядів влучив в будівлю кафе. Загинули жінка 28 років та чоловік 70 років. Зазнала поранення та була госпіталізована у важкому стані 26-річна жінка.

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До слова, уночі ворог атакував громади Дніпропетровщини. В одній з них на агропідприємстві сталася пожежа.

Як відомо, триває 550-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетного удару по території нашої країни. Інформація щодо наслідків цієї атаки уточнюється. Протягом минулої доби ворог завдав п’ять ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.