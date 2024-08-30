Епіфаній освятив наріжний камінь для будівництва нового храму на Львівщині

На Львівщині Епіфаній освятив храм, збудований завдяки старанням благодійників та місцевої громади

30 серпня в рамках візиту на Львівщину предстоятель Православної церкви України Епіфаній звершив освячення наріжного каменя для будівництва храму на честь Святої Тройці. Про це митрополит повідомив на сторінці у Facebook.

«Перебуваючи на Львівщині з візитом, освятив храм, який постав завдяки старанням благодійників та місцевої громади. А в давньому селі Старичі, що на Яворівщині, звершив освячення наріжного каменя для будівництва нового храму на честь Святої Тройці», – повідомив Епіфаній.

фото: Митрополит Епіфаній/Facebook

фото: Митрополит Епіфаній/Facebook

Освячення наріжного каменя та закладення у фундамент пам’ятної капсули – давня і дуже символічна традиція. Наріжний камінь – перший і основний камінь, на якому в давнину зводилася вся будова. Він був основоположним.

«У Священному Писанні символічно називають Господа нашого Ісуса Христа наріжним каменем, на Якому побудована Його Церква», – додав предстоятель Православної церкви України.

фото: Митрополит Епіфаній/Facebook

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фото: Митрополит Епіфаній/Facebook

«Ми будуємо храми, бо вони є унікальним місцем, вони неначе колодязі, з яких ми черпаємо животворчу воду – невидиму благодать Божу. Переконаний, що наша спільна щира молитва, яка сьогодні тут пролунала, була почута Богом, і на цьому місці незабаром постане чудовий храм, до якого будуть линути люди», – зазначив Епіфаній.

Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив про готовність до діалогу із митрополитом УПЦ МП Онуфрієм та назвав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» історичним рішенням.