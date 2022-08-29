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Горіховий Спас: що категорично не можна робити

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Горіховий Спас: що категорично не можна робити
Третій Спас відмічають 29 серпня
фото з відкритих джерел

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів. Свою назву отримало, бо святкується наприкінці серпня, коли дозріває та збирається ліщина та волоські горіхи.

29 серпня православні християни святкують третій Горіховий Спас 2022. Це свято також має наступні назви: Хлібний Спас, Полотняний, Малий, Холодний Спас, Нерукотворний Спас або день пам’яті Нерукотворного Образа Спасителя. 

«Холодним» свято називається, тому що воно відзначається наприкінці серпня, коли вже спадає спека та помітно холоднішає. Назву «Хлібний» свято отримало за стародавню традицію випікати хліб із зерна першого врожаю.

Свято Горіхового Спасу вважається народним, бо саме у цей час закінчуються жнива, збираються горіхи та інші дари природи, літо поступово йде, а кількість роботи у полях та на городі меньшає. 

Історія свята

Горіховий Спас: що категорично не можна робити фото 1

Горіховий Спас – це церковне свято присвячене перенесенню з Едесси до Константинополя Нерукотворного образу Ісуса Христа у 944 році. Нерукотворним образ вважається тому, що утворився він після того, як Ісус Христос притулив полотно до свого обличчя, яке чудесно відбилося на ньому. Звідси пішла й друга назва свята  – Нерукотворний Спас або Спас на полотні. 

У цей день прийнято було влаштовувати ярмарки та продавати домоткані полотна. У народі навіть існувала приказка: Перший Спас – на воді стоять, Другий Спас – яблука їдять, Третій Спас – на горі полотна продають.

Що святять на Горіховий Спас

Горіховий Спас: що категорично не можна робити фото 2

На Третій Горіховий Спас 29 серпня заведено освячувати в церкві горіхи та хліб випечений з борошна нового врожаю. Також, як і на інші свята Спасу, віряни несуть до церкви фрукти нового врожаю, воду та мед.   

Після освячення люди йшли додому і накривали багатий частуваннями стіл на якому обов'язково повинна бути горіхова настоянка, свіжий хліб та пироги з фруктовими начинками. Святкування були пишними та голосливими, бо строгий Успенський піст закінчився тож можна було влаштовувати багаті застілля.

Третій Горіховий Спас: стародавні традиції

Горіховий Спас: що категорично не можна робити фото 3

На Горіховий Спас, за стародавніми традиціями, в селі обирали найстаршу жінку та посилали її на пробний збір горіхів. Скільки горіхів вона принесе, стільки повинні були принести й інші мешканці села.

На третій Спас селяни пекли хліб, робили заготівлі на зиму, збирали горіхи та робили з них настоянку. Вважалося, що вона матиме надзвичайні лікувальні властивості. Настоянка з перетинок волоського горіха допомагала при застуді й хворобі суглобів.

За стародавніми традиціями на Горіховий Спас можна було активно працювати, бо саме у цей час йшов активний збір врожаю овочів, фруктів та їх заготівлі на зиму, збір горіхів та молотьба борошна.   

Народні прикмети:

  • Багато горіхів на Спас – через рік буде хліба про запас
  • Журавель відлітає до Третього Спасу – на Покрову буде морозно
  • Горіховий Спас – сонце на осінь пішло
  • Горіховий Спас, Хлібний Спас або Холодний Спас – це прощання з літом й підготовка до осені та до холодів.

Нагадаємо, на Херсонщині щорічно офіційно святкуватимуть День борщу.

Теги: традиції свято

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