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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Одна з найбільших переваг українців. Що це таке

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«Любов і єдність ми маємо протиставити ворогу, який намагається знищити нас, в любові й єднанні ми маємо знайти сили йому протистояти»
ілюстративне фото: Depositphotos

Весь світ бачить, що Патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням «русского міра»

Навряд чи є в Україні людина, яка би піддала сумніву особливу силу єдності. Адже багато з нас були свідками того, як об’єднавшись українcький народ звершував те, що спершу здавалося неможливим. Спільно українці відродили незалежність нашої держави, відстояли її демократичний шлях, протистояли спробі встановлення диктатури, упродовж довгих років чинили опір російським загарбницьким військам – і змогли встояти як нація і держава у ті найстрашніші дні 2022 року, коли навіть наші міжнародні друзі та партнери не вірили, що нам це вдасться.

Єдність зміцнює нас і укріплює. Розбрат же, натомість, ослаблює, робить вразливими. Тож не дивно, що ворог приділяє так багато сил і часу тому, аби розсварити нас, розділити, аби між нами не було єдності та взаєморозуміння.

Він вдається до різних методів, маніпуляцій, відвертої брехні, користується різними інструментами. Бачимо результати його роботи й у церковному житті – де він так само намагається розпалювати чвари і непорозуміння.

Канонічним правом, а також Томосом визначено, що всі православні церковні інституції в межах України мають бути в організаційній та юрисдикційній єдності, – як одна і єдина Помісна Православна Церква. Однак з великою скорботою та болем ми всі є свідками того, що в першу чергу через позицію Патріархату Москви частина православних не почула ще заклику єдності, спрямованого до них, і не виконала цього обов’язку – бути єдиними.

Весь світ бачить, що Патріархат Москви виявився глибоко отруєний псевдо-релігійним вченням «русского міра», отруйним і смертоносним плодом якого стала нинішня страшна війна росії проти України. Тож для всякого, хто істинно бажає зберегти чистоту Православ’я і хто дбає про благо Церкви має бути зрозумілим, що від цього зла слід віддалятися і не мати з цією темрявою жодної спільності.

Згадаймо слова Спасителя: «З того знатимуть усі, що ви Мої ученики, якщо будете мати любов між собою» (Ін. 13: 35). Любов і єдність ми маємо протиставити ворогу, який намагається знищити нас, в любові й єднанні ми маємо знайти сили йому протистояти.

Молімо Господа про те, аби допоміг нам відкинути облудні маніпуляції ворога, порозумітися та досягти єдності як велика родина помісної Православної Церкви України.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: церква війна незалежність українці держава православна церква ворог

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