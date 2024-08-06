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Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом
Монастир Російської православної церкви за кордоном почав будуватися у Фастівському районі Київської області ще на початку 2000-х
фото з відкритих джерел

Будівництво величезного монастиря розпочалося ще на початку 2000-х і триває досі

Троє представників «Слуги народу» (Олег Дунда, Олександр Аліксійчук та Віталій Безгін) звернулися до Служби безпеки з проханням розібратися з фактом незаконного будівництва монастиря Іоанна Кронштадского релігійної громади «Свято-Іоанівський монастир» у селищі Мала Солтанівка Фастівського району. Про це йдеться в ексклюзивній статті Павла Вуйця для «Главкома» «Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир».

Як зазначається у статті, будівництво цього величезного монастиря розпочалося ще на початку 2000-х і триває досі. До одіозної УПЦ (МП) цей релігійний об’єкт прямого стосунку не має, але у «зону ризику» потрапив як частина досить загадкової структури – Російської церкви закордоном. 

На початку червня парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування вирішив поцікавитися результатами діяльності Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Інспекція надала членам комітету перелік перевірок, які здійснювала, – серед них і опинився вищезгаданий монастир у Малій Солтанівці під Києвом. 

Приводом для його перевірки стала скарга мешканців селища до Київської облпрокуратури. Небайдужі громадяни зазначили, що ділянки, на яких розташований монастир, використовуються не за цільовим призначенням, будівництво ведеться без отримання дозволу на проведення робіт та за відсутності єдиного будівельного паспорта на всю територію, на якій розкинувся монастир. 

ДІАМ провела свою перевірку, підтвердила проблеми, склала протокол про адміністративне правопорушення та винесла припис про усунення порушення вимог законодавства при будівництві. Важлива деталь: припис був датований 29 грудня 2023 року, і час на виправлення порушень спливав 29 лютого 2024 року. 

(для перегляду – натисніть на документ)

Коли депутати вирішили перевірити діяльність ДІАМ, надворі вже був червень, тож вони поцікавилися ходом виконання припису, термін якого давно сплив. Виявилося, що про цю історію в інспекції «забули», і лише після наполегливого нагадування вона таки спрямувала запит на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури з проханням надати дозвіл перевірити, чи виправилися порушники. 

Міністерство підписало такий наказ 8 липня, але надсилати його до ДІАМ не поспішало і тримало до 26 липня. Справа знову зрушилася після дзвінків депутатів: наказ опинився на поштовій скриньці ДІАМ лише після їхнього нагадування. 

«Слуги народу» дивуються, чому в умовах війни незаконне будівництво релігійних споруд у Малій Солтанівці організацією, у назві якої прямо згадується слово «Російська», лишається поза увагою СБУ.

Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом фото 1
Ознаки держзради. СБУ розслідує будівництво грандіозного монастиря Російської церкви під Києвом фото 2

Служба безпеки вже відреагувала на депутатське звернення і відкрила справу за ознаками вчинення правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ст. 275 Кримінального кодексу. Якщо ст. 275 – умовно «господарча» («порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд»), то ст. 111 стосується куди більш тяжкого звинувачення – державної зради. 

Відповідь Служби безпеки України на депутатське звернення
Відповідь Служби безпеки України на депутатське звернення
скріншот документа

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив про кампанію з дискредитації законопроєкту про заборону релігійних організацій, які повʼязані з Росією. Про це йдеться у заяві парламентського комітету, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Читайте також: Під Києвом виріс «Кремль». Російська церква збудувала величезний монастир
Теги: будівництво Московська церква в Україні Українська православна церква наказ самоврядування інспекція

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