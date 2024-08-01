Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині

Під час зупинки туристичного автобуса жінка забула на заправці у вбиральні семирічного сина

У Львівській області багатодітна мама під час зупинки туристичного автобуса забула свого семирічного сина на заправці у вбиральні. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Зокрема, жінка разом зі своїми трьома дітьми поверталася з Італії на туристичному автобусі від чого дуже втомилася.

Недалеко від Львова водії автобуса зробили зупинку на одній з автозаправних станцій, аби пасажири мали змогу сходити до вбиральні. Коли автобус рушив далі, ніхто не помітив, що на своєму місці немає Матвія, який так і лишився у вбиральні на АЗС.

Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних, які швидко прибули на місце. Вони швидко знайшли тата, якій виїхав за сином з Львівської області, а також маму.

«В очікуванні тата Матвій ділився своїми історіями з подорожі та розповідав патрульним про свої захоплення», – кажуть поліцейські.

Після публікації допису про інцидент із загубленим Матвієм, в соцмережах розгорілася неабияка суперечка. Ключовим питанням стало, чи винна мати в тому, що забула дитину у вбиральні.

Зокрема, частина користувачі стала на бік матері та наголошували, що її «можна зрозуміти». Натомість інша – звинувачувала жінку в безвідповідальності та критикувала її.

Були й ті, які здивувалися реакції батька на загубленого сина.

До слова, Острозький районний суд виніс вирок 28-річній жительці Рівненської області, яка у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті.