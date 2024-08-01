Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних
скріншот з відео

Під час зупинки туристичного автобуса жінка забула на заправці у вбиральні семирічного сина

У Львівській області багатодітна мама під час зупинки туристичного автобуса забула свого семирічного сина на заправці у вбиральні. Про це повідомляє патрульна поліція Львівської області.

Зокрема, жінка разом зі своїми трьома дітьми поверталася з Італії на туристичному автобусі від чого дуже втомилася.

Недалеко від Львова водії автобуса зробили зупинку на одній з автозаправних станцій, аби пасажири мали змогу сходити до вбиральні. Коли автобус рушив далі, ніхто не помітив, що на своєму місці немає Матвія, який так і лишився у вбиральні на АЗС.

Адміністрація автозаправної станції викликала на допомогу хлопчику патрульних, які швидко прибули на місце. Вони швидко знайшли тата, якій виїхав за сином з Львівської області, а також маму.

«В очікуванні тата Матвій ділився своїми історіями з подорожі та розповідав патрульним про свої захоплення», – кажуть поліцейські.

Після публікації допису про інцидент із загубленим Матвієм, в соцмережах розгорілася неабияка суперечка. Ключовим питанням стало, чи винна мати в тому, що забула дитину у вбиральні.

Зокрема, частина користувачі стала на бік матері та наголошували, що її «можна зрозуміти». Натомість інша – звинувачувала жінку в безвідповідальності та критикувала її.

Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині фото 1
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині фото 2
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині фото 3
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині фото 4

Були й ті, які здивувалися реакції батька на загубленого сина.

Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині фото 5

До слова, Острозький районний суд виніс вирок 28-річній жительці Рівненської області, яка у стані алкогольного сп’яніння народила вдома дитину і залишила її без догляду в холодній кімнаті.

Читайте також: Хто втік із України з дітьми-сиротами? По слідах скандалу, який заварив омбудсмен
Теги: жінка дитина син Львівщина АЗС мама автобус поліція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

30 липня та 2 серпня частково змінять маршрут автобуси № 7 через заплановані продовольчі ярмарки
У Києві деякі автобуси змінили маршрут
30 липня, 09:27
У Києві зареєстровано 477 випадків хворих на гепатит
У Києві зафіксовано вдвічі більше випадків вірусних гепатитів за пів року
28 липня, 02:23
Про творчий дует Петриненка та Горобець ходило багато чуток
Тарас Петриненко ніжно привітав Тетяну Горобець із днем народження
27 липня, 12:00
На інавгурації Камала Гарріс постала в такому ж вбранні, як персонаж Лізи Сімпсон в епізоді про обрання главою США
Камала Гарріс у «Сімпсонах»? Неймовірна схожість образів збурила соцмережі
22 липня, 22:00
Маршрутний автобус сполученням «Львів – Вибранівка» зіштовхнувся з вантажівкою МАН
На Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою: є загиблі та постраждалі
17 липня, 14:21
Танк пересувався у колоні військової техніки і зробив кілька пострілів, коли рухався по федеральній трасі
На трасі в Німеччині танк випадково почав стрілянину: постраждало цивільне авто
16 липня, 09:14
Сотня населених пунктів Львівської області повністю без світла після грози
Негода на Львівщині: понад 200 населених пунктів перебувають без світла
15 липня, 08:07
Під обстріл потрапив автобус фабрики «Свято-Варваринська»
Трагедія у Мирнограді. Російські терористи розстріляли автобус із працівниками «Метінвесту»
13 липня, 16:58
Нутриціологиня зауважила, що найголовніше при лікуванні розладів харчової поведінки, це відмовитися від ідеї схуднення, адже якщо вона існує – то ремісія неможлива
Як обмежити себе у солодкому. Дієтологиня дала просту пораду
12 липня, 21:57

Суспільство

Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Мобілізація: Мінекономіки повідомило, у яких галузях найбільше бронювання
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Скільки відсотків українців довіряють Зеленському: результати опитування
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Мати забула сина на заправці: соцмережі обговорюють випадок на Львівщині
Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи
Один з регіонів Німеччини відмовився видавати чоловікам з України документи
1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи
1 серпня в Україні розпочався прийом заяв на магістратуру: як подати документи
Зарплата військовослужбовців: що змінилося з 1 серпня
Зарплата військовослужбовців: що змінилося з 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
«НАТО грається з вогнем». Український дипломат попередив західних партнерів
34K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
24K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua