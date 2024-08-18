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У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ
Знайдені у Лаврі церковні календарі
фото: Акім Галімов/Facebook

Календарі надрукували 2023 року, тобто вже під час повномасштабної війни

 

Московська церква друкувала у Києво-Печерській лаврі церковні календарі, де серед контактів різних філій був телефон Єпархіального підрозділу по взаємодії зі Збройними силами. Номер починався із +7, тож, очевидно, ідеться про Збройні сили Російської Федерації. Фото календаря оприлюднив журналіст Акім Галімов. За його словами, календар показав директор державного музею-заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко. Надрукували їх 2023 року, тобто вже під час повномасштабної війни.  

«В кінці календарів список контактів різних філій та підрозділів МП. Є контакти єпархій в окупованому Криму, а далі контакти відділу МП на окупованому півострові по взаємодії зі «збройними силами». Номери починаються з +7 978..…думаю зрозуміло, що це за збройні сили і якої країни. Також є контакти по взаємодії з козацькими організаціями…теж думаю зрозуміло, що мова про «ряджених», які у 2014 активно допомагали захоплювати Крим», – пояснює журналіст.

У Києво-Печерській лаврі знайдено церковні календарі з контактами армії РФ фото 1

«Ще раз. Просто усвідомте це! 2023 рік. Вже рік як триває повномасштабна війна і 9 років як окупований Крим. В центрі Києва, буквально в кілометрі від Верховної Ради та Урядового кварталу. Під носом в нас усіх друкують ось таке. Потім розповсюджують по церквах МП по всій країні», – додає Акім Галімов.

Раніше митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній закликав очільника Московської церкви митрополита Онуфрія до діалогу про єднання. 

До слова архімандрит Авраамій заявив, що Московська церква своїми діями показує байдужість до захисників.

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Теги: церква війна журналіст лавра календар олігархи телефон Епіфаній фракція

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