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Туринська плащаниця: вчені зробили прорив у дослідженнях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туринська плащаниця: вчені зробили прорив у дослідженнях

Вчені, використовуючи передову рентгенівську техніку, змогли підтвердити деталі про плащаницю, які раніше існували тільки в теорії

Вчені, які досліджували тканину, в яку був загорнутий Ісус Христос після розп'яття, оголосили про великий прорив, який підтверджує деякі давні теорії про цей предмет.  Про це пише Mirror.

Туринська плащаниця, також відома як Священна плащаниця, була в центрі багатовікових суперечок, і релігійні діячі довгий час вважали, що сина Божого було загорнуто в цей матеріал після страти. Хоча Католицька церква не підтверджує і не відкидає її автентичність, вона зберігається в Капелі делла Сакра Сіндоне, католицькій каплиці в Турині.

Плащаниця вперше згадується в Біблії, в уривку від Матвія 27:59-60, де йдеться про «нове полотно», в яке Ісус був загорнутий після розп’яття.

Майже 700 років по тому після того, як її вперше виставили в 1350-х роках, плащаницю, на якій видніється зображення чоловіка, якого люди вважають самим Христом, уперше конкретно датували вчені. Італійські дослідники, які використовують нову рентгенівську техніку, визначили, що тканину було виготовлено в той час, коли жив Ісус.

Туринська плащаниця: вчені зробили прорив у дослідженнях фото 1

Дослідники з італійського Інституту кристалографії Національної дослідницької ради виявили, що плащаниці, ймовірно, близько 2000 років. «Профілі даних повністю сумісні з аналогічними вимірами, отриманими на зразку льону, датування якого, згідно з історичними записами, становить 55-74 років н.е., знайденому в Масаді, Ізраїль», – ідеться в коментарі вчених.

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Теги: церква Ізраїль Італія вчені

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