26 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Якщо сьогодні буде холодний ранок – до ранньої зими

Сьогодні забороняється лихословити і лаятися

26 серпня відзначається Міжнародний день собак, Міжнародний день актриси та актора, День туалетного паперу. Віряни вшановують день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії.

Міжнародний день собак

Люди й собаки існують разом тисячі років, а деякі вчені вважають, що саме одомашнювання цих тварин дозволило людству вижити й розвинутися до сучасного стану. У багатьох культурах давнього світу собак вважали вірними друзями, мисливцями, охоронцями і навіть членами родини, а прикладів бездоганної собачої вірності в історії чи не більше, ніж людської.

Сучасний світ стрімко змінюється, але це не стосується ставлення до собак – вони залишаються нашими улюбленцями. Про це свідчить і спеціальне свято, присвячене цим розумним і товариським домашнім тваринам – Міжнародний день собак, який щороку відзначається 26 серпня. У США це – Національний день собак.

Ідея Міжнародного дня собаки належить американці Коллін Пейдж. Ця жінка є одним з провідних американських спеціалістів з поведінки тварин, автором книг, експертом сайту DogTime.com та журналу «OK!». До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

День собаки Коллін Пейдж заснувала у 2004 році. День собаки починався як національне свято у США, він швидко набув статусу всесвітнього і відзначається в більшості країн. До популяризації Всесвітнього дня собаки із задоволенням долучаються відомі персони: Тейлор Свіфт, Мерайя Кері, Шерон Осборн та інші, а також благодійні й громадські організації та агенції новин.

Це свято сприяє тому, щоб люди якомога більше дізналися про своїх звичних супутників по життю – собак, адже зазвичай ми просто їх любимо, не задумуючись про всі важливі переваги, які отримуємо від дружби з цими тваринами.

Міжнародний день актриси та актора

Сьогодні, 26 серпня, ми відзначаємо Міжнародний день акторів і актрис, вшановуючи тих, хто присвятив своє життя одній з найдавніших творчих професій людства.

Акторська майстерність вимагає не лише таланту, а й наполегливої праці, смирення, пристрасті та дисципліни. Актори та актриси здатні втілити на сцені чи екрані найрізноманітніших персонажів, передаючи їхню сутність з неймовірною відданістю та пристрастю. Їхня гра створює простір для мистецтва та роздумів, торкаючись найглибших струн людської душі.

Це свято пов'язане з ім'ям святого Хінеса, римського актора III століття, який під час пародійної вистави хрещення настільки перейнявся своєю роллю, що оголосив себе справжнім християнином. На жаль, його було страчено за богохульство. Згодом католицька церква визнала його святим покровителем театру, вважаючи, що «через вигадку він отримав доступ до істини».

Сьогодні ми висловлюємо свою вдячність акторам і актрисам за їхній внесок у світ виконавського мистецтва, за їхню здатність переносити нас у різні світи та епохи, змушувати сміятися та плакати, замислюватися над важливими питаннями та просто насолоджуватися красою їхньої гри.

День туалетного паперу

Хоча може здатися дивним, але 26 серпня відзначається День туалетного паперу. Цей, здавалося б, буденний предмет гігієни має свою цікаву історію та важливе значення у нашому житті.

Вперше День туалетного паперу відзначили у США у 2015 році. Ця дата символічно пов'язана з першим продажем туалетного паперу в рулонах, що відбувся 26 серпня 1871 року. До того ж саме в США у 1857 році розпочалося комерційне виробництво упакованого туалетного паперу.

Яке сьогодні релігійне свято

26 серпня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Андріяна і Наталії. Вони були подружжям з Нікомидії, що в Малій Азії. Вони жили за часів імператора Максиміана (305-311 рр.), відомого своїми жорстокими переслідуваннями християн.

Адріан був язичником і служив чиновником при дворі імператора, тоді як Наталія була таємною християнкою.

Під час одного з гонінь Адріан зустрів групу християн, які відмовилися зректися своєї віри, навіть під загрозою смерті. Вражений їхньою мужністю, Адріан вирішив приєднатися до них і відкрито визнав себе християнином.

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Що не можна робити цього дня

Не слід ходити до лісу наодинці.

не можна їздити верхи.

забороняється лихословити і лаятися.

Народні прикмети

Холодний ранок – до ранньої зими;

туман цього дня – ще буде тепло, а якщо на деревах іній – буде мороз;

багато грибів-опеньків – бабиного літа не чекай.

Пам’ятні події 26 серпня

1071 – у битві поблизу Манцикерту турки-сельджуки на чолі з Алп-Арсланом громлять візантійську армію імператора Романа IV Діогена і беруть його в полон;

1278 – відбувається битва під Дюрнкрутом, найбільша битва лицарських часів у Європі;

1498 – Мікеланджело отримує замовлення на створення скульптурної групи для собору святого Петра в Римі;

1657 – у Чигирині Гетьманом України (до повноліття Юрія Хмельницького) обирають Івана Виговського;

1728 – Вітус Беринг відкриває протоку між Азією й Америкою, що отримує назву Берингова протока;

1789 – приймають Декларацію прав людини і громадянина Установчими зборами в Королівстві Франція;

1791 – американець Джон Фітч отримує патент на пароплав, продемонстрований ще 4 роками раніше;

1833 – членів експедиції Джона Росса виявляють на острові Баффін (арктична Канада) після трьох років проживання серед місцевих племен;

1847 – проголошують Республіку Ліберія – першу незалежну державу в чорній Африці;

1914 – засновують футбольний клуб Палмейрас;

1918 – Волт Дісней підробляє свої документи, «збільшивши» собі вік, щоб піти на службу в Червоний Хрест;

1918 – дипломатичні представники Української Держави й Османської імперії обмінюються грамотами з нагоди ратифікації Брестського мирного договору;

1926 – у Королівстві Італія створюють футбольний клуб «Фіорентина» ;

1939 – у Римі відбувається ІІ Великий збір Українських націоналістів, що ухвалює політичну програму Організації українських націоналістів, головою ОУН переобрано А. Мельника;

1991 – Президія Верховної Ради УРСР ухвалює рішення про тимчасове припинення діяльності Компартії України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія, Марія.