Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні
Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися
фото: Митрополит Епіфаній, Facebook

За словами Епіфанія, багато громад в Україні ухвалили відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив про готовність до діалогу із митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Предстоятель Православної церкви України назвав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» історичним рішенням.

«Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов», – наголосив Епіфаній.

За словами предстоятеля, ПЦУ зверталися до Онуфрія із закликом розпочати діалог без попередніх умов

«Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію. ... Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити», – зазначив він.

Також, додав Епіфаній, Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися, однак їм відповідали лише ультиматумом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».

Читайте також: Естонська православна церква зреклася Московського патріархату
Теги: Україна громада Епіфаній законопроєкт православна церква Московська церква в Україні Українська православна церква Митрополит Онуфрій

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілля Ковтун відібрався до фіналів у командному та особистому багатоборстві, а також у вільних вправах та вправах на паралельних брусах
Знову за крок до медалі. Ковтун вдруге посідає четверте місце на Олімпіаді
3 серпня, 17:24
Оксана Лівач виступала у бронзовому фіналі і на минулій Олімпіаді, проте стала п'ятою
Олімпіада. Лівач змагатиметься у бронзовому матчі через дискваліфікацію індійки
7 серпня, 12:08
Про замисел і цілі цієї української СВО знають лише ті, хто її планував. Та ще і зарано робити висновки. Операція продовжується
Українська «СВО» в Курській області
9 серпня, 19:05
Скандал у 80-й бригаді. Ексклюзив з командиром, проти звільнення якого повстали побратими
Скандал у 80-й бригаді. Ексклюзив з командиром, проти звільнення якого повстали побратими Інтерв'ю
30 липня, 16:00
Центральна частина міста Суджа, РФ
Суджа – столиця України. Що каже історія про місто, в яке увійшли ЗСУ Тема дня
7 серпня, 20:51
У Київській області вночі після падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок
Стали відомі нові деталі масованої атаки РФ на Київ (фото)
31 липня, 10:11
BMW X3 кардинально змінився зовні
На український ринок вийде новий BMW X3: ціни та подробиці (фото)
14 серпня, 16:05
Розмір пенсії за інвалідністю залежить від закону, на основі якого така виплата була призначена
Пенсійний фонд назвав суми виплат, які тепер отримують люди з інвалідністю
19 серпня, 23:25
Потураєв наголосив, що законопроєкт №8371 щодо заборони церков стоїть першим в порядку денному наступного пленарного тижня
Заборона УПЦ МП. Нардеп попереджає: лобісти Московської церкви вигадали новий фейк
14 серпня, 16:40

Суспільство

Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні
Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні
Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації громадянам, які доглядають хворих
Уряд спростив надання відстрочки від мобілізації громадянам, які доглядають хворих
Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика
Українські чоловіки стали гірше сплачувати аліменти: статистика
Вихованець «Карпат» загинув під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Ігоря Северенчука
Вихованець «Карпат» загинув під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Ігоря Северенчука
У Києві повітряна тривога тривала 26 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 26 хвилин
Останні дні літа Житомирщині: найкращі місця для відпочинку та фотосесій
Останні дні літа Житомирщині: найкращі місця для відпочинку та фотосесій

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
289K
Путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
101K
Заборона Московської церкви. Які варіанти пропонує держава Онуфрію?
41K
Сімнадцятирічний студент самотужки зібрав термоядерний реактор
39K
Українці закликають бойкотувати заправки Socar через домовленості із «Газпромом»
25K
Путін вперше за 16 років приїхав у Беслан та шокував новою заявою
23K
21 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua