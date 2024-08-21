Епіфаній заявив, що готовий до діалогу з Онуфрієм і звернувся до усіх православних в Україні

За словами Епіфанія, багато громад в Україні ухвалили відповідне рішення і приєдналися до помісної української православної церкви

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив про готовність до діалогу із митрополитом УПЦ МП Онуфрієм. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Предстоятель Православної церкви України назвав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій» історичним рішенням.

«Закон дає можливість всім релігійним структурам, які ще не зробили цього повністю звільнитися від контролю Москви. І ми зі свого боку знову й знову закликаємо всіх православних в Україні, які ще цього не зробили, відкинути нарешті це російське ярмо. Ми відкриті до діалогу без передумов», – наголосив Епіфаній.

За словами предстоятеля, ПЦУ зверталися до Онуфрія із закликом розпочати діалог без попередніх умов

«Ми звертаємося до вірних. Адже від них залежить наше спільне українське майбутнє. Адже кожна громада, згідно з українського законодавства, і згідно з новим прийнятим законом, має можливість змінити свою юрисдикцію. ... Ми готові до єднання в цей не простий час випробування війною, коли агресор намагається нас знищити», – зазначив він.

Також, додав Епіфаній, Православна церква України неодноразово зверталася до УПЦ МП із закликом об’єднатися, однак їм відповідали лише ультиматумом.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення Верховної Ради щодо законопроєкту про заборону Московської церкви. За словами президент, парламентарі ухвалили закон щодо «духовної незалежності України».