Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка – заява «Євросолідарності»

Партія «ЄС» попередила про очікуваний фейковий вкид проти Петра Порошенка та його соратників

У партії Порошенка нагадали президенту, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків

Офіс президента Зеленського готує піаркампанію із дискредитації п’ятого президента Петра Порошенка та планує здійснити черговий фейковий вкид про нібито присутність «людей Порошенка» у структурі власності мережі АЗС Glusko. Таку заяву сьогодні оприлюднила пресслужба «Євросолідарності».

Зокрема у політсилі закликають чинну владу припинити «системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука».

«Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відволікти увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання «групи Вагнера».

Хочемо наголосити, що саме «Слуги народу» спільно з ОПЗЖ відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо «вагнерівців», – йдеться у заяві.

Соратники Порошенка наголошують, що ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ.

«Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському, – вважають у «ЄС». – Єдине, що може протиставити Офіс президента цьому скандалу – це запуск нових фейків про «Європейську солідарність» як про провідну опозиційну силу в країні. У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій.

У партії Порошенка нагадали президенту, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків.

Між іншим, раніше Главком писав, що в Україні можуть заборонити ОПЗЖ. Порошенко закликав ухвалити два закони.

Також напередодні Порошенко розповів про переговори з Медведчуком, які дозволили звільнити полонених.