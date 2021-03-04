Офіс Зеленського готує нові фейки проти Порошенка – заява «Євросолідарності»
У партії Порошенка нагадали президенту, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків
Офіс президента Зеленського готує піаркампанію із дискредитації п’ятого президента Петра Порошенка та планує здійснити черговий фейковий вкид про нібито присутність «людей Порошенка» у структурі власності мережі АЗС Glusko. Таку заяву сьогодні оприлюднила пресслужба «Євросолідарності».
Зокрема у політсилі закликають чинну владу припинити «системно множити брехню, пов’язуючи Порошенкa і Медведчука».
«Українцям все більше стає очевидним, що мета цього чергового вкиду – вкотре відволікти увагу суспільства від провалів влади та реальної державної зради високопосадовців з Банкової, причетних до зриву операції із затримання «групи Вагнера».
Хочемо наголосити, що саме «Слуги народу» спільно з ОПЗЖ відмовилися надати своїх представників до Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування зриву операції щодо «вагнерівців», – йдеться у заяві.
Соратники Порошенка наголошують, що ця тема набула серйозного звучання, в тому числі і в іноземних ЗМІ.
«Це настільки резонансний злочин, який може призвести до початку процедури імпічменту Зеленському, – вважають у «ЄС». – Єдине, що може протиставити Офіс президента цьому скандалу – це запуск нових фейків про «Європейську солідарність» як про провідну опозиційну силу в країні. У зв’язку з цим вважаємо, що Офіс президента вже час перейменувати в Офіс інформаційних провокацій та маніпуляцій.
У партії Порошенка нагадали президенту, що функції влади – це державна політика, а не запуск фейків.
Між іншим, раніше Главком писав, що в Україні можуть заборонити ОПЗЖ. Порошенко закликав ухвалити два закони.
Також напередодні Порошенко розповів про переговори з Медведчуком, які дозволили звільнити полонених.