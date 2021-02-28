Заради телесюжету: окупанти на Донбасі обстріляли непідконтрольні українській владі території

В штабі Операції обʼєднаних сил вказують на провокаційний характер обстрілів

Минулого тижня в зоні проведення Операції обʼєднаних сил спостерігалося як збільшення кількості обстрілів зі сторони збройних формувань Російської Федерації, так і зміну їх особливості – від провокативних до прицільних. За даними пресцентру штабу ООС, особливо інтенсивні обстріли підрозділів ЗСУ та цивільної інфраструктури були зафіксовані в районах населених пунктів Піски, Світлодарськ та Водяне. Загалом, за тиждень, було зафіксовано 66 обстрілів. Офіцери Української сторони СЦКК оперативно реагували та надавали запити до СММ ОБСЄ на запровадження режиму «Тиша».

«Також були випадки обстрілів російськими найманцями населених пунктів на непідконтрольній уряду України території та одночасному запиту на запровадження режиму «Тиша». Одразу, за допомогою підконтрольних ЗМІ, ці обстріли висвітлювали, як «напад з боку ЗСУ». Здійснюючи обстріл околиць населеного пункту Оленівка, що на непідконтрольній уряду України території, за допомогою фото та відеорепортажів, підконтрольні РФ ЗМІ, продукували фейк про застосування озброєння зразку НАТО, а саме міномету калібром 60 мм і, як висновок, про постачання США летального озброєння Україні», – повідомляє пресцентр штабу Операції обʼєднаних сил

Як і раніше, цього тижня також, було перешкоджання роботі патрулям СММ ОБСЄ. Мотивуючи забороною від своїх командирів, відсутністю попереднього узгодження чи просто надуманою небезпекою, представники ЗФ РФ та їх найманці затримували рух, або і зовсім не дозволяли патрулям моніторинговій місії ОБСЄ виконувати поставлені перед нею завдання. Ці порушення були відображенні у щоденних звітах ОБСЄ.

«Аналізуючи вищевикладене, стає зрозуміло, що так звана влада окремих районів Донецької та Луганської областей докладає максимум зусиль задля дискредитації України та її Збройних Сил, як перед міжнародною спільнотою так і перед населенням ОРДЛО», – говориться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в штабі ООС припускають, що причиною збільшення обстрілів з боку бойовиків може бути ротація у військах російських найманців на Донбасі.

Також стало відомо, що на полігоні поблизу населеного пункту Тернове, патруль місії ОБСЄ зафіксував 22 танки різних модифікацій, що суперечить забороні розміщення ОВТ за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. А також, в тому ж районі, були розміщені 6 самохідних гаубиць «Гвоздика» та 6 протитанкових гармат «Рапіра» з порушенням ліній відведення.