Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети
Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
KPRP

Дуда заявляє, що на території Польщі розірвалася ракета української ППО

Польські слідчі продовжують розслідування інциденту з падінням на території Пшеводів. Проте їм вдалося виявити залишки лише однієї ракети. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio.

Дуда зазначив, що тривають лабораторні дослідження у зв'язку з вибухом ракети у Пшеводові. Наразі встановлено, що внаслідок масованого обстрілу України Росії на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

«Слідство триває, на місці всі слідчі дії вже завершилися, зараз відбуваються лабораторні дослідження. Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося», – додав Дуда.

Очільник Польщі заявив, що спочатку була інформація про дві ракети, проте після слідчих дій залишки другої ракети на території Польщі не виявлено.

«Друга ракета повністю була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України. Це був трагічний випадок, який стався з вини Росії», – пояснив президент.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету. 

Станом на 20 листопада слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету.

Читайте також:

Теги: Україна росія війна ракета окупанти Польща

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
Падіння ракети у Пшевудові: польська прокуратура проти участі українців у слідстві
21 листопада, 11:03
Польський міністр оборони пропонує розмістити системи ППО Patriot біля кордону України
Польща хоче розмістити біля кордону з Україною американські системи ППО
21 листопада, 19:37
Patriot призначені лише для країн-членів НАТО
Німеччина відреагувала на заклики Польщі передати Україні ППО Patriot
Вчора, 21:01

Політика

Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії
Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети
Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
Глава МЗС Естонії відповів Пригожину на кувалду, яку той передав до Європарламенту
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
Росія вже витратила дві третини боєприпасів – розвідка Естонії
Росія вже витратила дві третини боєприпасів – розвідка Естонії
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle
У Сенаті закликали Байдена передати Україні дрони Grey Eagle

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Зеленський анонсував «вагомі новини» під час вечірнього звернення
65K
Меркель знайшла виправдання, чому не змогла відмовити Путіна від війни
52K
Лукашенко цинічно пояснив, навіщо Путін влаштував геноцид українців
50K
Газпром перейшов до нового етапу шантажу
30K
«Потрібно було ще у 2014-му». Путін поділився новими фантазіями щодо України
27K
Спікер парламенту Киргизстану закликав терміново змінити російські назви районів столиці 

Новини

Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
Сьогодні, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01
Чи варто готуватися до блекауту. Голова «Укренерго» дав повне роз'яснення
22 листопада, 17:12
ЗСУ уразили пункт управління і склад палива окупантів – Генштаб
22 листопада, 06:57

Прес-релізи

Бізнес благає відкрити державні реєстри
Бізнес благає відкрити державні реєстри
24 листопада, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту