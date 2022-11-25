Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети

Дуда заявляє, що на території Польщі розірвалася ракета української ППО

Польські слідчі продовжують розслідування інциденту з падінням на території Пшеводів. Проте їм вдалося виявити залишки лише однієї ракети. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, передає Polskie Radio.

Дуда зазначив, що тривають лабораторні дослідження у зв'язку з вибухом ракети у Пшеводові. Наразі встановлено, що внаслідок масованого обстрілу України Росії на території Польщі розірвалася ракета української протиракетної оборони.

«Слідство триває, на місці всі слідчі дії вже завершилися, зараз відбуваються лабораторні дослідження. Жодні нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо на висновки експертів і жодним чином у процес не втручаємося», – додав Дуда.

Очільник Польщі заявив, що спочатку була інформація про дві ракети, проте після слідчих дій залишки другої ракети на території Польщі не виявлено.

«Друга ракета повністю була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України. Це був трагічний випадок, який стався з вини Росії», – пояснив президент.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.

Станом на 20 листопада слідство ще остаточно не встановило, звідки було запущено ракету.