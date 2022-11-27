Головний «Слуга народу» попередив українців про складний тиждень

Давид Арахамія закликав українців додатково подбати про себе та свої родини

Голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія попередив українців, що наступний тиждень може бути дуже важким. За його словами, росіяни планують нові теракти проти об’єктів енергетики.

«Екстрені служби й органи влади опрацьовують різні сценарії. Проведено багато тренувань, відпрацьовані дії енергетиків і критичної інфраструктури, кожен знає, що має робити. Ми готуємося. Готуються військові», – запевнив Арахамія.

Головний «Слуга народу» також закликав українців додатково подбати про себе та свої родини.

«Зробіть запас води, їжі тривалого зберігання, зарядіть телефони і павербанки, дізнайтеся, де найближчий «Пункт незламності». Ми обов’язково вистоїмо, переможемо та змусимо Росію за все заплатити», – підсумував нардеп.

Нагадаємо, попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.