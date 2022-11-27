Експерт розповів, скільки ракет може виготовляти Росія

У росіян є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів

Санкції, які наклали від 2014 року та посилили від 24 лютого, працюють не так, як би хотілося

Попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво. Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі «24 каналу».

Так, за його словами, зараз в окупантів є приблизно 400 одиниць крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також вони мають в наявності приблизно таку ж кількість «Калібрів». Це досить обмежена кількість, враховуючи масовані удари, де запускають по 100 ракет.

Проте Катков наголосив, що Росія все ще має можливість виробляти ракети. За даними розвідки, вони здатні виготовляти близько 180 ракет на рік.

Раніше приватні аналітичні центри повідомляли, що окупанти виробляли до 60 ракет на рік. Це свідчить, що окупанти, найімовірніше, дійсно перейшли на трьохзмінний робочий день та не мають проблем із запчастинами.

«Санкції, які наклали від 2014 року та посилили від 24 лютого, працюють не так, як би хотілося. Це означає те, що вони можуть масштабувати виробництво. Зараз йдеться про 180. Але припустимо, що вони розгорнуть виробництво Х-101 чи дешевшої версії на ще одному підприємстві, яке також працюватиме в три зміни. Тоді кількість збільшиться», – зазначив експерт.

У росіян також є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів.

Також не варто забувати про спроби окупантів почати в себе виробництво іранських дронів Shahed-136. Вони здатні виснажувати українську ППО. Його собівартість – близько 20 тисяч доларів. А ціна однієї ракети для Nasams – 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

До слова, українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan.