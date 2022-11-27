Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Експерт розповів, скільки ракет може виготовляти Росія

Надія Карбунар
glavcom.ua
Експерт розповів, скільки ракет може виготовляти Росія
У росіян є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів
фото з відкритих джерел

Санкції, які наклали від 2014 року та посилили від 24 лютого, працюють не так, як би хотілося

Попри запроваджені Заходом санкції, Росія все ще може виготовляти ракети та масштабує виробництво. Про це заявив військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков у коментарі «24 каналу».

Так, за його словами, зараз в окупантів є приблизно 400 одиниць крилатих ракет Х-101 та Х-555. Також вони мають в наявності приблизно таку ж кількість «Калібрів». Це досить обмежена кількість, враховуючи масовані удари, де запускають по 100 ракет.

Проте Катков наголосив, що Росія все ще має можливість виробляти ракети. За даними розвідки, вони здатні виготовляти близько 180 ракет на рік.

Раніше приватні аналітичні центри повідомляли, що окупанти виробляли до 60 ракет на рік. Це свідчить, що окупанти, найімовірніше, дійсно перейшли на трьохзмінний робочий день та не мають проблем із запчастинами.

«Санкції, які наклали від 2014 року та посилили від 24 лютого, працюють не так, як би хотілося. Це означає те, що вони можуть масштабувати виробництво. Зараз йдеться про 180. Але припустимо, що вони розгорнуть виробництво Х-101 чи дешевшої версії на ще одному підприємстві, яке також працюватиме в три зміни. Тоді кількість збільшиться», – зазначив експерт.

У росіян також є значні запаси ракет до комплексів С-300, які летять на 120 кілометрів.

Також не варто забувати про спроби окупантів почати в себе виробництво іранських дронів Shahed-136. Вони здатні виснажувати українську ППО. Його собівартість – близько 20 тисяч доларів. А ціна однієї ракети для Nasams – 1 мільйон доларів.

Нагадаємо, Росія знімає ядерні боєголовки зі старіючих ядерних крилатих ракет і стріляє холостими болванками по Україні. Удари завдаються для відволікання системи ППО.

Також космічна радіолокаційна розвідка, яку здійснили українські розвідники у майже 150 районах розташування ворога – на тимчасово окупованих територіях України, на території окупанта та його союзників, виявила та підтвердила розміщення загалом близько 2600 одиниць військової техніки.

До слова, українці за кілька годин зібрали кошти на перший морський дрон, який коштує 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan. 

Теги: окупанти росія санкції волонтер розвідка українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ракета впала у польському Пшевудові 15 листопада
Польща заявила, що не виявила на своїй території уламків другої ракети
25 листопада, 23:14
Російські ракети не досягають цілей без чітких координат, які визначають навігаційні системи. Фото з відкритих джерел
Розвідка назвала іноземні компанії, які допомагають РФ скеровувати ракети в Україну
25 листопада, 18:10
Росіяни зруйнували будинки мешканців Дніпра
Російські ракети знищили мирний квартал у Дніпрі (фото)
Вчора, 19:28

Події в Україні

Головний «Слуга народу» попередив українців про складний тиждень
Головний «Слуга народу» попередив українців про складний тиждень
Більшість країн НАТО вичерпали запаси зброї для України – NYT
Більшість країн НАТО вичерпали запаси зброї для України – NYT
Експерт розповів, скільки ракет може виготовляти Росія
Експерт розповів, скільки ракет може виготовляти Росія
Нардеп Тищенко згадав «ревізорське» минуле
Нардеп Тищенко згадав «ревізорське» минуле
Запеклі бої у Павлівці та Вугледарі: розвідка Британії розкрила плани ворога
Запеклі бої у Павлівці та Вугледарі: розвідка Британії розкрила плани ворога
Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти
Ракетний удар по Кривому Рогу: стало відомо, куди влучили рашисти

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна», обіцяє велику нагороду
46K
Головне за ніч: ЗСУ здивували НАТО, Бельгія виділяє нову допомогу Україні
36K
Кремль готує ліквідацію Лукашенка: американські аналітики розкрили плани росіян
18K
Виключення Росії з ООН: у Раді зареєстровано постанову
15K
Білорусь влаштувала провокацію на кордоні з Україною (фото, відео)
14K
Російські «еліти» сподіваються на смерть Путіна

Новини

Чому Росія стала частіше йти на обмін полоненими: відповідь аналітиків ISW
Вчора, 07:03
Супутник ICEYE виявив 2600 одиниць військової техніки окупантів
Вчора, 01:17
Погіршення погодних умов: рятувальники звернулися до українців
25 листопада, 20:30
Адвокат спростував наявність російського паспорта у Богуслаєва
23 листопада, 15:09
Чи загрожують Україні нові масштабні ракетні удари: прогноз ISW
23 листопада, 08:49
Порошенко у Вашингтоні пояснив, що потрібно для перемоги України
22 листопада, 21:01

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту