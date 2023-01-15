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Філатов пояснив, чому Арестович – зло

Надія Карбунар
glavcom.ua
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
Олексій арестович часто втрапляє в скандали
фото з відкритих джерел

Слова радника Офісу президента довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил

Мер Дніпра Борис Філатов вчергове розкритикував радника Офісу президента Олексія Арестовича. Приводом стала зроблена напередодні Арестовичем заява про те, що російську ракету Х-22, яка вдарила по житловому будинку в Дніпрі, збили українські сили протиповітряної оборони.

Слова радника Офісу президента довелося спростовувати командувачу Повітряних Сил генерал-лейтенанту Миколі Олещуку.

«Олексій – високоосвічена, талановита, поінформована та харизматична людина. І саме тому він – зло. Чарівний Воланд. Із таких як він, виходять або геніальні шахраї, або розкішні комівояжери, або проповідники», – написав Філатов.

За словами мера Дніпра, він неодноразово вказував на те, що Арестович загрався, в тім числі й на Банковій.

«Ми живемо у вільній країні, де кожен має право на власну думку. Але він озвучує свої історії, як офіційна особа. А дехто споглядає його «дитячі витівки» з посмішкою. Тому що завжди зручно тримати при собі зрозумілих негідників, ніж пристойних, професійних, але незручних. Хто говоритиме в обличчя правду, а не співатиме осанну. Запам'ятайте, коли ви берете до себе на службу бісів, то не думайте, що не плодите зло», – зауважив мер Дніпра.

Пізніше Арестович прокоментував свою скандальну заяву про збиття російської ракети у Дніпрі. 

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов звернувся до Офісу президента зі скаргою на одного із спікера президентської канцелярії Олексія Арестовича.

 

 

Теги: окупанти Борис Філатов

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