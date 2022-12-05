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Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ 
Смертельний металолом – залишки гостинців від «руского міра»
фото: The Daily Telegraph

Окупанти практично щодня гатять по місту, та зламати українців їм не вдасться

Британська газета The Daily Telegraph опублікувала вражаюче фото з Харкова. На світлині поліцейські перевіряють величезну купу відпрацьованих гільз від ракет, які Кремль використовував для бомбардування другого за величиною міста України.

Величезна гора залишків снарядів, які випустила по Харкову російська армія за понад дев'ять місяців війни, шокує. 

Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ  фото 1

Два інші фото – для порівняння: 1916 рік, Бельгія і Франція. Перша світова. 

Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ  фото 2
Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ  фото 3

Як відомо, унаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд. 

Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Харків армія Франція Бельгія бомбардування рашисти

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