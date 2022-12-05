Фото дня: снаряди, яким рашисти засипали Харків, вразили світ 

Окупанти практично щодня гатять по місту, та зламати українців їм не вдасться

Британська газета The Daily Telegraph опублікувала вражаюче фото з Харкова. На світлині поліцейські перевіряють величезну купу відпрацьованих гільз від ракет, які Кремль використовував для бомбардування другого за величиною міста України.

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Величезна гора залишків снарядів, які випустила по Харкову російська армія за понад дев'ять місяців війни, шокує.

Два інші фото – для порівняння: 1916 рік, Бельгія і Франція. Перша світова.

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Як відомо, унаслідок російських обстрілів від початку війни Харкову завдано збитків щонайменше на $9 млрд.

Нагадаємо, триває 285-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.