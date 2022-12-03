На Харківщині автівка наїхала на міну, є жертви (фото)

На Харківщині фіксуються випадки підриву людей на мінах

В Ізюмському районі Харківщини автомобіль наїхав на невідомий вибуховий пристрій. В результаті вибуху двоє чоловіків загинули на місці події. Про це повідомляє поліція Харківської області.

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Так, 2 грудня до поліції надійшло повідомлення про те, що чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади на автомобілі ВАЗ-2106 та зв'язок із ними зник.

Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59-ти та 44-річний чоловіки загинули.

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фото: Поліція Харківської області

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Територія, де сталася дана подія, протягом кількох місяців перебувала під контролем російських окупантів.

Поліція закликає громадян бути максимально обережними та не наближатися до незнайомих предметів, пересуватися тільки асфальтованими дорогами та в разі виявлення невідомих предметів викликати службу ДСНС за номером «101» або дзвонити на лінію «102».